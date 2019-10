La réconciliation entre Wade et Macky Sall n’entrave pas la détermination de certains libéraux de combattre le président de la République qu’ils accusent d’être le bourreau de Karim Wade.

Dans un communiqué adressé à la rédaction de xibaaru, les libéraux d’Italie ont magnifié les changements intervenus au sein du Parti et renouvelé leur fidélité à Wade : « les libéraux d’Italie manifestent leur consensus par rapport à ces changements d’une très grande envergure qui constituent une étape importante pour bâtir un parti moderne, attractif et proche des populations…Par cette résolution nous tenons à renouveler notre confiance et à réaffirmer notre fidélité au secrétaire général national Maitre ABDOULAYE WADE ».

Passé ce message de loyauté, les libéraux d’Italie passent à l’attaque contre Macky qu’ils traitent de dictateur avant d’exiger la fin de l’exil de Karim Wade : « nous encourageons tous les militants et sympathisants de continuer à s’investir davantage dans le combat contre le régime dictatorial de Macky SALL, pour mettre à terme l’exil de notre frère KARIM MEISSA WADE, en lui permettant de rentrer au Sénégal pour apporter sa contribution au redressement de la situation économique et sociale du pays ».

Cette détermination des militants d’Italie n’est pas partagée par les Karimistes qui demandent « aux libéraux d’observer une trêve et de laisser Me Wade régler la situation avec l’accalmie observée avec Macky Sall et de ne point gâcher les efforts entrepris dans ce sens par le secrétaire général national du parti »

La Rédaction de xibaaru