Mali : Le président de la Fédé de foot réélu depuis…la prison !

La liste de candidature dirigée par Mamoutou Touré dit Bavieux a été élue, le mardi 29 août, à la tête de la fédération malienne de football au cours d’une assemblée générale élective. C’était en présence des délégués de la Fifa et du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Mamoutou Touré dit Bavieux rempile pour un nouveau mandat de quatre ans à la tête du comité exécutif de la fédération malienne de football (Femafoot). Sa liste de candidature a été plébiscitée (61 voix sur 81) par les délégués réunis en assemblée générale élective de l’instance dirigeante du football malien. La liste conduite par le président sortant était la seule en compétition après l’invalidation par la commission d’appel des élections de celle conduite par Salaha Baby pour insuffisance de parrainage.

En plaçant leur confiance à Mamoutou Touré dit Bavieux, gestionnaire à la retraite, pour diriger le comité exécutif de la Femafoot, les 61 des 63 délégués présents à l’assemblée générale ont fait le choix de la continuité. Bavieux devient ainsi le premier président sortant à se succéder à lui-même depuis 25 ans. En effet, aucun président sortant n’a, depuis 2002, réussi à faire deux mandats consécutifs. Son élection met ainsi fin à cette instabilité chronique à la tête de l’instance dirigeante du sport roi au Mali. Une instabilité qui a impacté négativement sur les résultats du football malien.

Bavieux incarcéré depuis le 09 août pour des faits présumés d’atteinte aux biens publics

Les délégués proches du candidat Salaha Baby ont boycotté l’assemblée générale élective. Ils protestent contre l’invalidation de leur liste de candidature par la commission d’appel des élections de la Femafoot et la validation de la liste de candidature de Bavieux. Ils estiment que le président sortant ne peut pas satisfaire le questionnaire d’intégrité de la Fifa en raison du fait que celui-ci fait l’objet des poursuites judiciaires. Bavieux est incarcéré depuis le 09 août pour des faits présumés d’atteinte aux biens publics. Une affaire en lien avec sa gestion à l’Assemblée nationale où il était directeur administratif et financier. Il faut rappeler que l’assemblée générale élective s’est déroulée en présence des délégués de la Fifa et du représentant du ministère de la jeunesse et des Sports.