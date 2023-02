Malick Gakou hausse le ton : « Nous sommes prêts à tous les sacrifices »

Le meeting de Benno Bokk Yakaar à Pikine a été une réponse à celui de Pastef à Keur Massar. Malick Gakou, membre de Yewwi As Askan Wi, dans L’Observateur, sur les propos cavaliers du Premier ministre, semble lui aussi faire son testament pour aller au charbon. « Notre volonté de résistance face à l’oppression, les brimades et les entraves à la liberté sont la conséquence de notre ambition commune de défendre le Sénégal et sa démocratie face à l’incurie du gouvernement. Rien, ni personne ne peut entraver cet engagement des populations à se tenir debout pour le Sénégal à tout prix », a-t-il déclaré.

« A cet égard, nous allons tenir un méga meeting régional à Guédiawaye le 4 mars 2023 pour prouver notre détermination au combat pour le Sénégal et porter triomphalement ma candidature à l’élection Présidentielle de février 2024. Si le Gouvernement accepte le jeu démocratique, il n’y aura aucune tension. nous sommes déterminés et résolument engagés pour la préservation de la démocratie et des droits du peuple. Il y va donc de la responsabilité du Président Macky Sall de garantir l’ordre républicain. Nous resterons debout pour le Sénégal et sommes prêts à tous les sacrifices à cet égard », rajoute Gakou.