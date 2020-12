Malick Wade Guèye apporte son soutien à Xibaaru

Suite au cambriolage que vous avez subi, j’ai besoin de mettre mon cœur près des vôtres pour condamner énergiquement cet acte qui déshonore les auteurs. Même si jusqu’ici ils n’ont pas été identifiés, ils doivent se sentir indignement petits et sans valeur ni foi. Le cambriolage est propre aux lâches ; tout comme le vol, le viol et l’agression. Dans un pays à 95% de musulmans, de tels actes doivent tout simplement disparaître. Que Dieu assiste XIBAARU, le protège et mette la lumière sur cet acte. Et comme on dit: « Le journalisme, c’est le contact et la distance.” Il est l’école primaire de la diplomatie.” De tout cœur avec vous.

Malick Wade GUEYE depuis Marseille