Vandalisme contre le site XIBAARU : La diaspora meurtrie ( HSF)

Suite aux actes inacceptables dont le site Xibaaru a été victime , je tiens à témoigner toute ma solidarité et mon soutien au vaillant groupe de presse. Horizon sans frontières condamne avec la grande fermeté cet événement lâche et inqualifiable commis contre ces grands défenseurs de la cause des migrants .

Comment peut -on s’ attaquer à ces hommes qui , chaque jour que dieu fait , défendent à tout moment les causes les plus nobles aux risques et péril de leur vie .

En attendant que toute la lumière soit faite sur cet acte odieux , HSF renouvelle à Xibaaru , ses respects et déférence .

Boubacar Séye

chercheur en migrations internationales

Président fondateur d’horizon sans Frontières