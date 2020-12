Cambriolage de Xibaaru : Le soutien des Eternels Wadistes

Actes de vandalisme : Tous nos encouragements au site Xibaaru

La Convergence des Éternels Wadistes condamne avec la dernière énergie ces actes de vandalisme perpétrés dans les locaux du site Xibaaru.com .Nous déplorons ces agissements barbares qui relèvent de la lâcheté. Xibaaru gêne, sans nul doute, à cause de sa ligne éditoriale qui a fini de faire de lui l’un des sites les plus consultés et les plus crédibles du Sénégal. Sans parti pris, les journalistes, qui y officient, font leur travail avec tout le professionnalisme qui sied.

Au lieu de les encourager, des vagabonds du dimanche viennent commettre des actions délictuelles pour tenter de freiner leur ardeur. Ceci constitue un coup dur mais aidera sûrement cette entreprise à aller de l’avant. Des commanditaires ne sont pas à écarter car Xibaaru dérange de par son impartialité.

Nous vous soutenons et prions pour que ces criminels soient démasqués et traduits devant la justice. Bonne continuation à Xibaaru, la voix des sans voix.

La Convergence des Éternels Wadistes