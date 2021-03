Malick Wade Guèye demande à Macky d’arrêter Sonko

Ayant écouté le discours de Ousmane SONKO lors de sa visite auprès des amis de GUY Marius SAGNA ( FRAPP), j’invite l’Etat du Sénégal, son Excellence le président de la république à arrêter ipso facto cet homme qui est entrain de préparer une insurrection en faisant la ronde des mouvements d’activistes et de partis de l’opposition. Il faut que force reste à la loi pour que l’Etat soit encore fort. Les religieux ont fait leur rôle mais SONKO ne veut rien entendre. Pourquoi toutes ces visites ? Il déclare sans hésiter : « La 2e vague de manifestations risque d’être plus dévastatrice ». Doit-on laisser cette personne semer le bordel dans le pays ? Où sont les compagnons du président ? Il faut mettre fin à ça pour que les gens puissent travailler.

Il faut immédiatement mettre fin aux agissements de Ousmane SONKO en avertissant d’abord les khaliss généraux, la société civile, l’opinion nationale et internationale. Un pays ne peut pas se construire dans cette atmosphère. Nous ne sommes pas en campagne politique et avec la pandémie de la COVID-19, In faut arrêter les rassemblements. Mais nous remarquons tous que Sonko n’a aucun respect à l’endroit de nos autorités et de nos Institutions. Pour qui se prend il ? On ne peut pas créer un État dans un État. Obligez-le à se discipliner. Le désordre et la provocation ont longtemps duré. Que chaque ministre prenne ses responsabilités.