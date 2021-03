Serigne Saliou Fall analyse le discours de Macky sur les manifestations

Intitulé du titre : Discours du Président Macky Sall : le 8 mars 2021 : Sceau Citoyen et/ou Cliché politique ?

Macky Sall sur les manifestations violentes : « Je comprends les inquiétudes et préoccupations des jeunes ». Source : Le soleil n°15235 du mardi 9 mars 2021 page 12.

Mise à niveau : A. Le Sénégal vient de passer des jours inhabituels, avec des émeutes de rue qui ont provoqué des saccages et de lourdes pertes en vies humaines. Le feu avait pris à cause de l’arrestation du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, qui devait être traduit en justice, suite à une plainte pour viol et menaces de mort. Des groupes de jeunes, bien organisés, avaient pris d’assaut tout ce qui pouvait symboliser leur courroux contre l’Etat et le régime du Président Macky Sall. Les dégâts sont considérables et le chef de l’Etat était monté au créneau pour chercher à faire revenir le calme et la sérénité. Macky Sall a eu les mots justes, indiquant notamment que «chaque vie perdue est un deuil pour la Nation». Il a offert le soutien de l’Etat aux victimes et à leurs ayants droit. En outre, Macky Sall a prôné d’éviter «la logique de l’affrontement qui mène au pire». Source : Le Quotidien n°5417 Lundi 15 Mars 2021 page 3. B.Référence presse sur le sujet : –24 Heures – Le Quotidien – Le Soleil. Autres… 2. Base d’appui du titre : « Ceux qui écoutent le discours, et en suivent le meilleur, ce sont ceux-là que Dieu a bien guidés et ce sont ceux-là les gens doués d’intelligence ». Extrait du Saint Coran, Sourate 39 (Les Groupes Homogènes), Verset 18. 3. Largeur du discours : Ledit discours fut un moment exprimant, des états d’âme psychologiques, socioculturels et politico-économiques. Telles considérations de multiples dimensions couvrent le contexte bouleversant des manifestations des jeunes. L’affaire Sweat beauty est en ligne de mire dans l’actualité et activité de ces derniers jours : saccage, heurt, désordre, violence. Le décor est maquillé par Sweat Beauty. Tout s’y converge en s’appuyant sur le fondement et argumentaire de ce salon particulier. Les aspects du discours constituent des référentiels prioritaires. Au demeurant Il s’agit pour l’auteur en chef, de faire du Sénégal un pays émergent dans la paix comme sous contrainte majeure. La maximisation de cette fonction politico-sociale passe par la prise en compte de la conceptualisation des paramètres et l’analyse des variables s’y rattachant. Ce sont encore les prérequis collés à la pratique des éléments du discours. Ainsi la fonction homogène de degrés zéro à maximiser, sera le propre étalage du doigté managérial du Président Macky Sall. Un discours solennel, dans un style pédagogique fort instructif et engagé a été adressé au peuple notamment les jeunes, dans un contexte morose. 4. Longueur du discours : Le discours, prononcé a été écouté, analysé et interprété par différentes catégories sociales et/ou professionnelles. Convenons-en, ledit discours est à plus d’un titre, digne d’intérêt. Il suffit de peser les réactions relayées par la presse ; pour se faire une idée exacte du degré de réceptivité de l’enveloppé. Le peuple sénégalais dans la quasi-totalité de toutes ses franges sociales et intellectuelles a apporté des réflexions. Fussent-elles à grande échelle passionnelles. En nombre important, des observateurs avertis de la teneur des manifestations des jeunes tous sexes confondus ; ont émis des idées, avis divergents, des interrogations professionnelles, sur le contenu global du discours. D’autres éminences grises de grande qualité morale et patriotique se sont mises à s’interroger sur les méthodes pratiques de mise en œuvre dudit discours. Et leur efficience et efficacité face au désarroi, anxiété, désespoir des acteurs. Le Manque de confiance des jeunes et des femmes doit être réparé dans la paix. L’idée maîtresse qui couronne cette appréciation peut être libellée sans risque majeur de contradiction saillante équivoque troublante. Ainsi semble-t-on retenir et relever la formulation et la recommandation s’y afférant et qui sied : Le chemin de la paix. Ils sont écrivains, universitaires, entrepreneurs, journalistes… Face aux manifestations et aux violences qui secouent le Sénégal, ils dénoncent une défaite collective et appellent à la prise d’initiatives fortes, à la hauteur des enjeux.

5. Pesanteur du discours : En effet, l’ajustement de l’équilibre sociétal rompu et autres marques négatives ou dérives du genre ; constituent la justification des manifestations juvéniles connues ces temps derniers. Cette demande sociale houleuse ainsi libellée est non exhaustive en termes de satisfaction. Elle a eu pour terreau d’application et de résonnance fertile la rue. Pour théâtre : l’espace publique et alentour commercial. Les manifestations sont menées par un pan social très vulnérable de notre société cosmopolite. La même entité appauvrie au niveau général est dessinée par les médiats. Ce sont ces citoyens et citoyennes en âge de voter qui réclament des filets sociaux de protection, face à la pauvreté suffocante. Par ricochet leur place dans la gestion de leur bon devenir. Et hors des méthodes classiques de jadis, si défaillantes et source d’exclusion ou aux antipodes de la bonne gouvernance. 6. Elément constitutif du discours : Ce mal vivre décrié à l’unanimité est ambiant partout par ailleurs dans le Sénégal sous les griffes de la covid-19. L’émigration clandestine tarde à soigner les blessures de l’aventure océanique si chaotique des jeunes.

Ces jeunes bras forts et désœuvrés étaient dans la scène. Qui pour crier ras le bol ? Qui pour avoir de quoi apporter à la maison ? D’autres de chauffer la marmite famille oblige. Dans le sillage quelques-uns déprimés par un chômage chronique ont marqué le pas. 7. Teneur du discours : Elle épouse à la fois le contour et la valeur d’une expression citoyenne dans la définition du groupe de mot. Cette vision du Président dans sa matérialisation à visage humain doit être sans heurt social et exempt d’externalités négatives. L’inclusion et l’équité dans la répartition des effets escomptés du discours au profit de la cible. Ces vertus cardinales de bonne gouvernance sont des piliers de soutien managérial d’importance capitale dudit discours. Le peuple du Sénégal, au-delà des divergences politiques, idéologiques, religieuses est invité à s’arc bouter pour l’envol et /ou l’émergence du pays dans la Paix.

8. Portée du discours : Les termes du discours mis en orbite sont consistants, fermes, patriotiques. Il y a donc bien là des raisons d’en tirer le meilleur au bénéfice du Sénégal et de ses partenaires au développement. Partant d’une appropriation opportune au niveau général auprès des jeunes. 9. Management à visage humain du discours : Convenons-en à l’instar des doctes et experts en la matière. L’appropriation de quelconque discours visant le bien-être social d’une cible, exige un préalable. Ce prérequis passe par la compréhension des tenants et aboutissants quant au contenu du discours et du rôle et place des parties prenantes. Le récent discours du Président n’est pas exempt de cet ordre managérial, et doit être l’objet d’une invite citoyenne d’approche populaire et inclusive.

10. Approche managériale en amont du discours : Les hautes autorités à savoir ceux, celles qui entourent et exercent des rôles importants auprès du Président pour une sortie honorable de crise devraient être ciblées, identifiées, sélectionnées et retenues. Leur crédibilité ; moralité probante, aptitude et disponibilité pour honorer la tâche. A savoir la restauration de la paix doit être de mise. Ces mêmes ressources humaines doivent porter ledit discours en bandoulière. Il est question de revaloriser le binôme jeunesse- paix pour l’émergence du pays par le PSE. Doctrine de l’auteur du discours.

Serigne Saliou FALL, Expert consultant : Finance. Partenariat.

Président d’honneur de l’Association Initiative et Action Citoyenne des Jeunes pour la Bonne Gouvernance.

Dakar le 16 Mars 2021.