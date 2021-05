Malick Wade Gueye : « Guy, tu es méchant et tu es bête »

GUY MARIUS SAGNA, tu te trompes de combat

« Des éléments armés du MFDC ont attaqué ce jeudi à Koudioubé, dans la commune de Katana 1, des agents des Eaux-et-Forêts qui étaient accompagnés par un jeune. Ces agents, qui procédaient au contrôle de la coupe de bois, ont essuyé des tirs nourris d’éléments du MFDC qui ont atteints mortellement le jeune accompagnateur. Il répond sous le nom de Ansoumana Bodian. »(source presse).

Voilà, Monsieur Guy Marius, ce qui mérite d’être dénoncé au lieu de se focaliser sur la fille du président, Khartoum SALL qui vient de décrocher un diplôme aux USA.

Dans ta Casamance natale, voilà plus de trente ans que des hommes et femmes sont tués par des rebelles. L’armée veille au grain 24/24 sans quoi, l’accalmie ne serait jamais possible. Voilà le véritable combat à porter par tout fils digne de la Casamance afin que revienne la paix dans cette partie du Sénégal.

Mais se blottir dans la capitale, Dakar, être logé, nourrit et véhiculé par des donateurs trompés par des astuces de soi-disant activistes paresseux, est tout simplement indigne d’un homme de valeur. Mais comme au Sénégal le ridicule ne tue plus, il transforme même en sauvage, tu peux dès à présent te compter parmi la peuplade de la jungle comme bon nombre d’activistes et insulteurs.

Guy, ta rancune est propre à un animal et ta fausseté à un athée. Dommage ! Cette fille a la chance d’avoir un père qui est issu d’une famille modeste et qui s’est dignement battu pour être là où il est; président de tous les sénégalais sans exception. N’en déplaise au haineux et au rancunier de tous bords. Chacun sa chance, c’est Dieu qui dispose comme Il veut.

« La méchanceté et la bêtise humaine sont une arme redoutable que les faibles d’esprit utilisent pour se sentir supérieurs. » Guy, tu es méchant et tu es bête ; tu as besoin d’une thérapie pour revenir parmi les humains. Tu te trompes de combat, être pionnier de la Paix dans ta Casamance natale est plus pertinente qu’être mendiant activiste à Dakar. Ressaisis toi pendant qu’il est temps.

Malick Wade GUEYE, depuis Marseille.