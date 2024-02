Mamadou Bamba NDIAYE, PLD/AND SUQALI : « Amadou Ba était en train de rafler la mise… »

Mamadou Bamba Ndiaye comme d’autres membres de la mouvance présidentielle, révèle que l’initiative du report de l’élection présidentielle, émane beaucoup plus de membres de l’opposition que du Chef de l’Etat. Mamadou Bamba Ndiaye livre sa part de vérité et soutient qu’Amadou BA était donné largement vainqueur dès le premier tour selon tous les pronostics.

L’opposition, les principales centrales syndicales, la société civile, sans compter les réactions sur le plan international, les voix ne manquent pas pour s’opposer au report de l’élection présidentielle. Certains vont même jusqu’à parler de coup d’Etat institutionnel perpétré par le Chef de l’Etat. Quel est votre avis sur cette situation ?

Mamadou Bamba Ndiaye : C’est normal que chacun ait son opinion et l’exprime. Ce qui est condamnable, c’est l’incitation à la violence et la tentative d’installer la chienlit dans notre pays. Je pense que dans cette affaire il y a beaucoup de confusion et de manipulations. Peut-être que la décision de report aurait dû intervenir après concertation avec tous les candidats. Mais nous savons parfaitement que l’idée de report émane de candidats de l’opposition, dont certains ont réclamé publiquement une reprise du processus électoral.

Bennoo n’y a aucun intérêt puisque son candidat, Amadou Ba, selon tous les pronostics, était en train de rafler la mise et ce dès le premier tour. Certains de ceux qui ont réclamé et obtenu ce report sont au premier rang de ceux qui appellent aujourd’hui à mettre le feu partout.

Quel coup d’Etat aurait perpétré Macky Sall ? Il a renversé qui pour donner le pouvoir à qui ? C’est vraiment amusant de parler de « coup d’Etat » pour 10 mois de présidence pour quelqu’un qui est au pouvoir depuis douze ans. Cela me rappelle la fameuse réplique du Président Mamadou Dia à ceux qui l’accusaient de faire un coup d’Etat en 1962. Il leur avait dit qu’un coup d’Etat c’est pour prendre le pouvoir alors que lui avait tous les pouvoirs entre ses mains. Le président Sall pourrait leur faire la même réponse aujourd’hui.

J’ai été vraiment surpris de constater qu’un brillant chercheur américain, vraisemblablement bien écouté par son gouvernement, avait la conviction qu’au Sénégal c’est le Conseil constitutionnel qui fixe la date des élections. Et que le Président et l’Assemblée avaient violé la Constitution en s’ingérant dans cette prérogative de fixer la date des élections. Tout le monde sait pourtant que la date des élections est fixée par décret présidentiel. Mais si ce chercheur le dit avec autant de conviction, c’est certainement à cause de sa confiance envers des collègues sénégalais qui sont plus politiciens que juristes et qui n’ont pas hésité à l’intoxiquer.

Pourtant, cinq juristes réputés viennent de publier une déclaration où ils soutiennent que seul le Conseil constitutionnel pourrait décider d’un report des élections.

Mamadou Bamba Ndiaye : C’est vrai qu’ils sont des juristes réputés et respectés. Mais ils sont aussi pour la plupart des hommes politiques qui ont un engagement affiché, qu’il faut respecter aussi. Pour ma part, je crois qu’ils se sont exprimés plus en politiciens qu’en juristes. Si quelqu’un peut reporter des élections, c’est certainement celui qui est légalement chargé de les convoquer. Le Conseil constitutionnel n’a pas cette prérogative parce qu’au Sénégal c’est le pouvoir exécutif qui organise les élections. Même la date fixée par l’Assemblée ne sera effective qu’après avoir été confirmée par décret présidentiel.

J’ai aussi remarqué que ces éminents juristes font un parallèle entre deux situations tout à fait opposées. Ils font référence à la réponse que le Conseil constitutionnel avait apporté sur un projet de révision constitutionnelle que le Président de la République voulait soumettre au référendum en 2014. Ce qui est vraiment très différent d’une loi constitutionnelle déjà adoptée par l’Assemblée nationale à la majorité qualifiée, n’est-ce pas ! Cette loi relève de la souveraineté de la représentation nationale exerçant son pouvoir constituant. Remettre en cause cette souveraineté serait versé dans la sédition.

Il y en a aussi qui disent que le régime, convaincu que son candidat Amadou Ba va perdre si l’élection se tient le 25 février, veut à travers le report de l’élection présidentielle, manœuvrer en éliminant encore de la course des candidats de l’opposition qui représentent un danger pour lui ?

Mamadou Bamba Ndiaye : Concédez-moi qu’une telle hypothèse est parfaitement absurde. A quoi cela servirait d’éliminer des candidats si vous êtes minoritaire ? A rien du tout puisque vos adversaires vont toujours voter pour les opposants non recalés. S’ils disaient qu’on voulait qu’il soit le seul candidat en lice on pourrait comprendre.

Ceux qui nous accusent connaissent mieux que nous les tendances qui avaient été mises au jour dans la semaine précédant l’ouverture de la campagne. Il n’y avait pas photo entre eux et nous. Ce sera encore plus évident en décembre.

Vous avez été député. Selon vous, est-ce que la mise sur pied d’une Commission d’enquête parlementaire parce qu’on accuse de corruption deux membres du Conseil constitutionnel, doit être un motif pour reporter la date de la tenue de l’élection présidentielle ?

Mamadou Bamba Ndiaye : Effectivement, j’ai eu l’occasion de présider la fameuse commission d’enquête parlementaire sur certaines révélations du livre de Latif Coulibaly en 2004. Je rappelle qu’elle avait été initiée, comme aujourd’hui, par un député de l’opposition, Khalifa Sall pour ne pas le nommer. Malgré le refus de M. Coulibaly de répondre à notre convocation, nous avions réalisé de nombreuses auditions, consulté plusieurs experts et déposé un rapport qui avait été publié par l’Assemblée.

La commission d’enquête est une prérogative parlementaire. Cependant, une fois que la Justice se saisit d’un dossier, l’Assemblée lui laisse la priorité. Ici, il n’y a pas de poursuite judiciaire. J’aimerais bien voir comment on pourrait poursuivre un député pour des propos tenus dans le cadre d’une réclamation de commission d’enquête. Il faudrait au préalable abroger la Constitution, qui interdit explicitement ce type de poursuite.

Dans le camp de la majorité, des partis de la gauche ainsi que des individualités se sont montrés contre le report. N’est-ce pas là le signe qu’on va vers une division au sein de la mouvance présidentielle ?

Mamadou Bamba Ndiaye : N’allons pas aussi vite en besogne. Ces partis ont pris position avant le discours du Président. Et puis chacun dispose de sa liberté de pensée et d’expression. La coalition n’a jamais signifié la fin de l’autonomie intellectuelle et organisationnelle des composantes. Je suis convaincu que nous pourrons surmonter toutes les divergences et poursuivre notre marche commune vers l’élection triomphale de notre candidat.

En décidant du report de l’élection, le Président de la République a lancé un appel à un dialogue national. Mais avec la tension qu’il y a en ce moment, pensez-vous que ce dialogue national aboutira ?

Mamadou Bamba Ndiaye : Mais il ne peut qu’aboutir. Sinon, qu’est-ce qu’on ferait à la place ? Une guerre civile ? Il n’y a pas d’alternative au dialogue qui devrait être au début et à la fin de toute décision politique majeure. Après une première phase d’incompréhensions, de soupçons et de réactions diverses, je pense que nous allons tous retrouver nos esprits pour nous engager dans la logique de concertation et de réconciliation à laquelle le président Macky Sall a appelé. Parce qu’il est évident que ce qu’on n’obtient pas par le dialogue, on ne l’obtiendra jamais par la violence.

Réalisé par Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn