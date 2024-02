Report : le pari risqué de Macky Sall…il a tout perdu ! 

Les choix que nous faisons finissent par nous rattraper. Et cela le Président Macky Sall ne dira pas le contraire. En douze (12) ans de règne, le locataire du Palais a presque fait un sans faute. Mais arrivé au dernier virage de son second mandat, il a commis une erreur irréparable. Le chef de l’Etat se noie dans ses erreurs. Entouré de personnes qui ne sont mus que par leurs intérêts, il est en train de perdre ce qu’il a bâti à la tête de ce pays. Si rien n’est fait pour changer la situation, cet homme, qui a toujours été respecté, risque de rejoindre la longue liste des leaders les plus détestés.

Le Président Macky Sall a pris la décision unilatérale de reporter l’élection présidentielle le jour du démarrage de la campagne électorale. Les raisons évoquées par le chef de l’Etat sont très légères. Ce report est basé sur des suppositions et des accusations non encore confirmées. Une décision qui a lancé un grand débat. L’opposition dans sa majorité est contre tout report du scrutin. Des manifestations sont enregistrées dans certains endroits pour demander le respect du calendrier électoral.

En prenant cette décision, Macky Sall pensait bien faire. Malheureusement, il vient de détruire tout ce qu’il avait fait. Le Président a uniquement perdu son pari. Il se croyait assez populaire pour faire tout changement. Ce qui est loin d’être le cas. Le Président respecté vient de rejoindre le rang des présidents dit «dictateurs». Désormais, le locataire du Palais est de loin l’image du démocrate que de nombreuses personnes avaient fait de lui. Pour s’en apercevoir, il suffit juste de faire un petit tour sur les réseaux sociaux (RS). Ainsi, il a gagné un sursis de quelques mois.

Mais il a perdu le soutien de ces camarades de parti. Depuis que Macky Sall a pris cette décision unilatérale, des membres de Benno quittent le navire. Abdou Latif Coulibaly a été le premier à partir. Et il n’a pas été seul. La Grande Eva Marie Colle Seck a quitté le navire. Au sein de la mouvance présidentielle, de nombreuses voix sont contre la décision du chef Macky. Même s’ils ne le disent pas tout haut, ils le pensent tout bas. Dans les jours à venir, la coalition au pouvoir pourrait voler en mille morceaux à cause des errements d’un Président qui veut un dialogue pour régler des problèmes politiques.

Quand le président de la République a annoncé qu’il ne ferait pas un troisième mandat, il a été applaudi de tout bord. Beaucoup le voyaient déjà dans les plus hautes institutions. D’ailleurs, au lendemain de cette annonce, il a été nommé par Emmanuel Macron au poste d’envoyé spécial et président du comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples (4P). Ainsi, il avait une belle porte de sortie. Malheureusement, son entêtement et les projets des faucons du Palais l’ont perdu.

Depuis que le chef de l’Etat a pris la décision de prolonger son mandat, des voix se lèvent pour lui demander de respecter le calendrier électoral. Les États-Unis se sont alignés derrière la CEDEAO pour inviter le président à se conformer à la Constitution. L’Union européenne (UE), pour sa part, a appelé dimanche les autorités sénégalaises à garantir «les libertés fondamentales». Une sortie qui intervient après la mort d’une troisième personne dans le pays depuis le début de la contestation liée au report surprise de l’élection présidentielle.

Pire, les sénégalais de la diaspora se sont lancés dans le combat contre ce report. Ce week-end, ils ont organisé des séries de manifestations. A Nice, une importante foule s’est rassemblée pour dire non au chef de l’Etat. « Non au coup d’État de Macky Sall ! », « La démocratie bafouée, la voix du peuple ignorée ! », tels sont les slogans lancés par les manifestants qui expriment leur solidarité.

À Paris, la foule criait «Macky Sall dictateur» sur l’un des axes les plus stratégiques de la France.

Voici ci-dessous la manifestation de la Diaspora sénégalaise en France qui part du Trocadéro vers le Quai d’Orsay

Le président Macky Sall doit refuser de tomber dans le piège tendu par son entourage. Ce report n’a pas sa raison d’être et risque de porter préjudice à son candidat pour la présidentielle. Le commandant en chef devrait éviter à notre pays le scénario catastrophique qui se dessine.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru