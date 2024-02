Mamadou Ndiaye : «C’est le temps d’un dialogue national inclusif»

Sénégal d’abord! (Par Mamadou Ndiaye)

Le comportement positif du peuple sénégalais est à saluer par rapport à la situation actuelle. Il aime leur pays et ne ménage aucun effort pour garder cette stabilité qui fait sa fierté. Beaucoup de pays rêverait d’avoir ce genre de peuple.

Alors, les politiciens et autres activistes doivent les aider à garder cette marque de fabrique. Ce beau peuple mérite d’être accompagné sur la voie du développement inclusif avec le culte du travail et la quiétude. De grâce chaque acteur politique ou autre, avant de poser tout acte tendant à affecter ce beau peuple, doit y réfléchir plusieurs fois.

C’est le temps d’un Dialogue national inclusif, sincère pour permettre au Sénégal de rayonner davantage en Afrique et dans le monde.

Aujourd’hui, nous avons tout pour hisser notre niveau de développement. Il suffit juste de corriger les imperfections et que chaque personne par rapport à sa Responsabilité puisse faire son travail correctement dans l’intérêt scrupuleux de la nation et non pour son propre compte. Il y a trop de bavardages inutiles, de contradictions, de politique politicienne . Pour une fois, allons vers l’essentiel qui est de bâtir une nation plus soudée et prospère.

Personne ne doit s’autoglorifier qu’il est seul apte à développer ce pays. Le développement de ce pays se fera avec des femmes et hommes intègres établis à tous les postes de responsabilité et qui pensent toujours à ce peuple lorsqu’ils exécutent leur mission. Bien entendu, il leur faut un Chef suprême qui montre la ligne droite à suivre et que si quelqu’un dérive qu’il puisse être corrigé ou dégager du chemin du véritable développement. Je pense qu ’ à l ’ issue de ce Dialogue, le Sénégal verra son état de droit renforcé et son niveau de développement rehaussé.

Mamadou NDIAYE

Pdt Group Africa Solutions (GAS)