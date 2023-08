Mamadou Bamba Ndiaye : «Le Sénégal n’est plus dans un quelconque pré-carré»

Le Président de la République Macky Sall, qui ne se présente pas à la prochaine élection présidentielle et à qui il a été donné carte blanche pour choisir le candidat de la mouvance présidentielle, tarde à le faire. Tout cela ne vous est-il pas préjudiciable ?

Sur quel critère s’appuie-t-on pour parler de retard ? Il n’y aucun retard puisque les parrainages ne démarrent pas avant un mois au moins.

Le Président Macky Sall a décidé de respecter sa promesse de se limiter à deux mandats. Cet acte de haute portée lui vaut l’estime des Sénégalais et de tous les démocrates du monde. Mais je vous ferais observer que cet acte a de façon très paradoxale radicalisé la campagne de diabolisation menée contre lui par les médias d’Etat français comme France 24 ou Le Monde. Ils lui reprochaient de vouloir un troisième mandat, mais quand il a annoncé qu’il n’était pas candidat, ils se sont radicalisés contre lui au lieu de s’assagir.

Aujourd’hui, on constate cette même radicalisation de la part de certains intellectuels sénégalais et africains bien connus pour leur allégeance envers l’ancienne puissance coloniale. Quand les hommes-liges de la Françafrique se déguisent brusquement en démocrates, en souverainistes, en panafricanistes, voire même en « éléments anti-francais » ou en « russophiles », on se pose légitimement des questions. Quand ils sont adoubés par un certain Achille Mbembé, tout le monde comprend le sens de certaines expressions comme agent double ou agent infiltré que l’on utilise dans le monde de l’espionnage.

Heureusement, leur activisme est en train d’ouvrir les yeux d’un nombre grandissant de Sénégalais qui comprennent qu’on cherche à punir le président Macky Sall qui a fait du Sénégal un pays libre, collaborant librement aussi bien avec l’Europe et l’Amérique qu’avec la Turquie, la Russie et la Chine. Sans se croire l’obligé d’un quelconque pré-carré. Et ce sans tambour ni trompette, en visant l’efficacité et non les déclarations fracassantes. C’est cela sa principale réussite qui nous vaut aujourd’hui d’entrer dans l’antichambre des nations émergentes. Voilà pourquoi ils s’acharnent autant à tenter de détruire l’image du Sénégal et à provoquer un chaos chez nous. Mais je pense que ce sera peine perdue car, encore une fois, la tromperie a une espérance de vie très limitée.

Selon vous, quel peut être le profil idéal du futur candidat de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle de février 2024 ? Pensez-vous qu’il a des chances de remporter l’élection présidentielle face aux autres candidats de l’opposition, surtout si Ousmane Sonko est candidat ?

Ce qui est incontestable aujourd’hui, c’est l’abondance et la qualité des ressources humaines de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar. Les responsables qui se sont portés candidats, tout comme bien d’autres qui ne l’ont pas fait, ont tous incontestablement un profil idéal pour porter nos couleurs en févier 2024. Pourtant, il n’y en aura qu’un seul. Ce sera celui qui aura la chance et la lourde responsabilité d’être choisi au bout du processus de consultation engagé par le président Sall.

A mon avis, ce qui importe, c’est moins le nom du candidat que le projet politique que nous devons porter ensemble pour parachever l’émergence économique et sociale du Sénégal et permettre à tous les Sénégalais de jouir des fruits de l’exploitation du pétrole et du gaz.

L’issue du scrutin est entre les mains des électeurs mais nous ne craignons personne. Même les opposants trouvent positif le bilan matériel du président Sall. Nous avons donc toutes les raisons d’être confiants quant à la poursuite du pacte de confiance entre Bennoo et le peuple sénégalais.

L’affaire Ousmane Sonko occupe toujours le devant de la scène. Depuis son arrestation, il observe une grève de la faim. Son état serait préoccupant et des personnalités membres de la société civile réclament sa libération. A votre avis, quelle devrait-être la position de l’Etat face à tout ça ?

J’avoue que je ne comprends pas tellement le sens de cette question. Évidemment, toutes sortes de rumeurs sont distillées, dans les réseaux sociaux surtout d’ailleurs, dans le but de maintenir artificiellement cette affaire sur le devant de l’actualité. Chaque jour, on sort une nouvelle chose, on parle de coma, de gens à l’article de la mort, etc. C’est grotesque. Mais ceux qui le font constatent eux-mêmes que cela ne fonctionne plus. Ils ont prospéré sur les manipulations et les fake news. Ils découvrent aujourd’hui que ces artifices ont des limites. Comme disait l’autre, on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Ce n’est pas possible. Les Sénégalais ont compris et ils ont tourné la page.

Quand on promet le chaos et que s’ensuivent les attentats et autres actes terroristes que nous avons vécus, avec leur cortège de morts et de destructions, il est normal que la justice s’en saisisse. Les auteurs présumés ont bien leur place en prison en attendant que la justice termine son travail.

Personne n’accepterait en France que des gens aient la prétention d’ordonner au Président de la République la libération de personnes inculpées de violences par la justice ! Pourquoi exige-t-on cela du Sénégal ? Quand j’entends certains journalistes ou politiciens français parler de « libération de détenus politiques », je ne peux m’empêcher de penser qu’ils nous prennent encore pour des sauvages, exactement comme leurs grands-pères ou leurs grands-mères.

Pourtant, Ousmane Sonko avait prédit un chaos indescriptible s’il était mis aux arrêts, tout en lançant un appel à la jeunesse. Il soutenait alors que si le peuple ne réagissait pas à son arrestation, cela voudrait dire que son combat serait vain et qu’il s’en remettrait à la volonté divine.

Mais cela confirme le peu de valeur de sa parole. Par exemple, il se réclame comme mouride. Pourtant, il fait dire qu’il continuerait une grève de la faim, bien que le Khalif ait indiqué publiquement que c’est une action suicidaire conduisant directement en enfer. Celui qui se comporte de cette façon ne croit en rien du tout et ses propos ne valent pas un sou.

Quant au chaos qu’il avait promis, cela ne mérite pas de commentaire selon moi. C’est une déclaration qui entrait dans le cadre d’une politique de manipulations. Aujourd’hui que cette manipulation a épuisé ses effets, ça fait rire. Encore une fois, les Sénégalais ont tourné la page. En politique, on ne peut pas impunément prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Tout a une fin.

On parle souvent ces derniers temps de menaces terroristes qui pèseraient sur le Sénégal. Pensez-vous que ces menaces sont réellement fondées ? Si oui, que faudrait-il faire pour les juguler et y a-t-il des responsables pour tout ça ?

Le terrorisme est une réalité indéniable en Afrique de l’ouest. Sa menace pèse sur tous les pays, notamment sur le Sénégal. Mais là on ne parle pas de menaces terroristes en général. On parle des attaques terroristes réelles avec les incendies organisés dans les universités, les systèmes de transport, etc. On parle des attentats terroristes visant à tuer des personnes innocentes comme avec le bus Aftu de Yarakh. Ces attaques ont permis aux Sénégalais de comprendre enfin le sens des alertes que nous multiplions depuis trois ans. Avec les menaces proférées et les actions qui ont suivi, tout le monde a compris. C’est pourquoi les Sénégalais ont tourné cette page sombre de notre histoire.