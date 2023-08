Magal 2023 : Mamadou Lamine Diallo à Touba

Mamadou Lamine Diallo, President du Mouvement Tekkicandidat à la présidentielle de 2024, à la tête de forte délégation du Congrès de la Renaissance démocratique a effectué une visite à Touba. On peut en citer Mame Balla Mbacké, President du Mouvement Dëggu,Ndeye Maty, Présidente de MDS, de Serigne Ndiagna Diop, de Mor Lo de la LD Debout,du coordonnateur de Tekki Ibrahima Diop entre autres.

Comme chaque année, en prélude au Grand Magal de Touba, le Vice Président de l’Assemblée nationale et sa délégation ont été d’abord reçus par le khalife Général des Baay Faal, Serigne Amdy Mody Mbenda Fall.Le saint homme, malgré sa longue retraite spirituelle,observée depuis la Tabaski a accordé un chaleureux accueil au Président de Tekki, qui a recueilli ses prières et ndiguel.

Il a profité de cette occasion pour exposer ses ambitions pour le développement de Touba notamment dans le domaine de l’assainissement et de l’approvisionnement en eau de meilleure qualité et de meilleure saveur. Le candidat à la présidentielle démontre sa vision inédite relativement à la faisabilité technique et financière pour assurer à Touba,l’une des plus importantes ville religieuses d’Afrique une fourniture continue et de meilleure qualité en eau venant du fleuve Sénégal.

En outre,s’agissant du Magal de Touba,MLD réitère son projet, une fois élu Président en février 2024 de proposer à ses pairs africains de faire du Magal de Touba une « Journée de l’Union africaine ».

Il a ensuite mis l’accent sur la dimension institutionnelle de nos chefs religieux. « Nos chefs religieux sont des institutions sociales », dit il, avant de réaffirmer le respect dû à leur statut important, leur rôle historique et vital dans la vie de notre nation.

Il est largement revenu sur le soutien victorieux de Mame Cheikh Ibrahima Fall et de Mame Cheikh Anta,borome Gaawane en faveur de Blaise face à Carpot en 1914.

Ensuite,la délégation de MLD a été chaleureusement reçue par le khalife Générale des mourides dans sa résidence à Darou Minanme.Une rencontre pendant laquelle le Président MLD a recueilli des prières et ndiguël auprès de son marabout, père et parent en tant que descendant de Maam Maaram Mbacké.

Le President MLD s’est engagé à rester un nationaliste responsable (nationaliste bu sell), conformément aux recommandations du khalife de Serigne Touba. Il s’est enfin engagé à faire préserver l’autorité et l’honorabilité de nos chefs religieux qui œuvrent sans cesse pour la paix au Sénégal. Il dénonce vigoureusement la situation de Ousmane Sonko Président de Pastef de même que ses milliers de codétenus qui croupissent dans les prisons avant d’exiger leur libération.

La délégation a fini cette belle journée à Touba chez Sokhna Baly Mountakha où un Berndé a été offert à la délégation, suivi d’un long entretien avec la vénérée fille de Serigne Sonhibou Mbacké.