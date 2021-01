Mamadou Biguine Gueye : « Pastef risque de mettre le Sénégal à feu »

Déclaration du mouvement Malaw face au sujet du financement des partis politiques

« Pastef risque de mettre le Sénégal à feu. Il faut arrêter Ousmane Sonko et ses souteneurs occultes. Nul besoin de convoquer dans le cas d’espèce, des textes de lois, ce serait entretenir davantage l’amalgame. Disons-le tout de suite, l’État est de très loin mieux informé que l’ensemble du peuple reuni. Le ministère de l’intérieur en rappelant à l’ordre Pastef ne fait pas référence à des cotisations de membres militants et autres sympathisants où qu’ils puissent se trouver. Mais à une certaine façon absolument périlleuse et sale de lever des fonds. Oxfam, Tullow Oil ainsi que tous ces lobbys ont fini de prouver que ce parti politique et son leader sont dans un banditisme qui ne peut plus subsister. Que l’autorité de l’État s’exerce avec toute la fermeté qui sied. N’acceptons pas que le débat soit déplacé de son contexte. Que Ousmane Sonko arrête de se faire armer par des organisations dont le seul dessein est de déstabiliser le Sénégal, pays le plus sûr d’Afrique de l’ouest depuis les indépendances et l’une des Nations les plus stables et les plus tolérantes au monde !

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement Malaw