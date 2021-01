Vaccination : Noo Lank pas satisfait de la réponse de Macky avertit le peuple sénégalais

Le collectif Noo lank a suivi avec intérêt l’entretien de la presse avec le président de la République ce 31 Décembre au palais de la république. Il a permis de mettre en exergue son état d’esprit, ses convictions, pratiques et projets qui expliquent ses errements sur un certain nombre de questions.

Sur la vaccination qu’il prévoit de faire subir aux sénégalais à partir de mars 2021, il a refusé de répondre pour dire s’il est prêt à se faire vacciner lui-même. Il a préféré dire que la vaccination visera d’abord les personnels de santé, les personnes âgées et celles avec des conditions médicales particulières, en précisant que le gouvernement se donne 2 mois pour observer les résultats des pays qui ont commencé à vacciner des sujets qu’il a appelés cobayes. Il reconnaît donc le caractère expérimental de ces vaccins et a pourtant décidé de le faire dans 3 mois, avant même d’avoir les résultats de cette expérimentation pour décider ensuite si c’est opportun ou non. C’est une approche bancale et non scientifique que Noo Lank demande de corriger.

Le président n’est pas qualifié pour déterminer seul de l’opportunité de la stratégie de vaccination. L’OMS, quoique crédible, s’est déjà trompée, elle qui au début de la pandémie du coronavirus, avait demandé de ne pas mettre des masques, en dehors des personnels de santé. Cette leçon est suffisante pour nous pousser à faire preuve de plus de lucidité et moins de suivisme. Le vaccin qu’il vient d’homologuer est en phase 3. Ainsi que l’a rappelé le Dr Thior, toute personne qui prend un vaccin à ce stade est un cobaye.

Le collectif compte lancer dans les prochains jours sa campagne de sensibilisation contre ce plan de vaccination des sénégalais. Ils doivent être suffisamment informés des risques que l’Etat prend sur leur santé. Ce serait une légèreté coupable que de rester passifs face à ce plan qui est déroulé de manière à mettre les populations devant le fait accompli en mars.

Sur l’émigration clandestine et l’emploi des jeunes, le président continue de jeter le blâme sur les jeunes, leurs familles et les convoyeurs de migrants. Il prétend que chaque jeune au Sénégal pourrait avoir sa ferme au Sénégal au lieu de partir. Il démontre ainsi son discours trompeur et irréaliste. Interpellé à assumer sa promesse d’1 million d’emplois, il a commencé à s’en écarter, en disant que ses paroles doivent être relativisées. Il souffre effectivement d’un manque de crédibilité.

Sur l’accord de pêche avec l’UE, le président explique sa signature par le fait principal que les pays européens aident le Sénégal, en citant ce que ces pays ont donné pendant la pandémie. Il démontre ainsi que cet accord est un simple acte de reconnaissance d’un dépendant à ses bienfaiteurs. C’est exactement l’explication qu’il avait aussi donnée concernant l’octroi d’un permis pétrolier à Total alors que cette société n’était pas classée première dans l’appel d’offre Rufisque Offshore profond. Il disait l’avoir fait en reconnaissance à la France qui l’aide pour payer les salaires des agents de l’Etat.

Comme raison supplémentaire pour signer cet accord, il a fait preuve d’une légèreté grave en disant que les sénégalais ne mangent pas le merlu et ne font pas du riz au thon. Il prouve ainsi sa vue étroite des opportunités à tirer de nos ressources halieutiques. Rien n’empêche la flotte sénégalaise de pêcher le merlu, le thon et tout autre poisson pour les transformer ici avant de les exporter. Sa vision réductrice coûte très cher au pays et à notre économie nationale.

Sa volonté de supprimer la ville de Dakar, quitte à supprimer toutes les villes, est une illustration de son approche forcenée et des moyens démesurés qu’il est prêt à utiliser à ses fins de pouvoir personnel. Or, nous sommes au Sénégal en démocratie, dans un régime de civilité politique plus que centenaire qui règle les contradictions par les élections, échéances qu’il se plairait à reporter jusqu’en 2024. Il n’est pas démocrate. Un démocrate est un acteur fair-play qui veut gagner mais est prêt à perdre, et qui ne change pas les règles en cours de jeu lorsqu’il doit battre et distribuer les cartes à son tour.

Le président se prend pour l’Etat qu’il assimile à sa personne, l’Elu, détenteur de tous les pouvoirs. A ses yeux, même le premier ministre n’a aucun pouvoir. Même l’assemblée formée par des élus, n’est là que pour faire passer ses lois à lui, à travers sa majorité. Quant aux pouvoirs locaux, ils ne sont que les variables de sa vision de la décentralisation et non le résultat d’une concertation des acteurs locaux qui pourtant sont les émanations des populations.

Il croit avoir le pouvoir de bloquer les rapports de l’IGE, de l’OFNAC et les poursuites du procureur, sur la base de son appréciation personnelle et non des exigences de la loi de poursuivre jusqu’à son terme les actions devant l’être impérativement. Il se prend pour le seul grand maître des poursuites, au-dessus des obligations de poursuite impérative imposée par la loi et démontre ainsi être la cause de la persistance de l’impunité, la corruption et les détournements de deniers publics. Pour remédier à cette lacune grave et préjudiciable aux intérêts supérieurs de l’Etat et de toute la nation, Noo Lank invite les inspecteurs de l’IGE à l’instruire sur les obligations de sa charge et afin qu’il comprenne qu’il n’est qu’un maillon d’une procédure administrative de mise en œuvre des lois de la République qu’il a jurées de respecter dans son serment face au conseil constitutionnel.

Autrement, s’il continue ce blocage à sa guise, il est passible d’abus de pouvoir, de non dénonciation de crimes économiques et surtout d’obstruction au contrôle de l’administration et de la poursuite en justice des crimes économiques révélés par les rapports de ces corps de contrôle. Il pourrait même être passible de haute trahison. Son rôle sur l’affaire Pétro-Tim est d’ailleurs encore en jeu puisqu’il a bloqué le rapport de l’IGE et prétendu ne pas l’avoir reçu, alors que ce rapport établissait clairement des actes de faux et usages de faux, devant être dénoncés et poursuivis. Le non-lieu du juge d’instruction ne l’absout pas puisqu’il ne concernait pas la poursuite des actes établis par ce rapport de l’IGE. Et le délai de prescription est de 10 ans. Ce dossier peut donc être repris et poursuivi après son départ.

Il ne considère pas la limitation de sa présidence à 2 mandats comme une norme constitutionnelle qu’il est tenu de réaffirmer autant de fois qu’il lui sera demandé comme président de la République. Il la traite comme une décision personnelle soumise à son agenda politique dans le futur. En disant qu’il n’a pas peur et qu’il se prononcera, il nous annonce déjà, sans le vouloir, son intention cachée de briguer un autre mandat.

Selon Noo lank, l’état d’esprit du locataire du palais est proche de la maladie du pouvoir qui s’installe chez les présidents qui n’acceptent pas leur fin de règne et manœuvrent dur pour y rester. Les psychiatres et psychologues doivent commencer à s’intéresser à son cas et celui de ses proches, dont Mansour Faye qui a déjà montré les signes pathologiques de cette gangrène du pouvoir.

Dès lors, les sénégalais ont fort à faire pour faire face à Macky Sall et son clan. Le portrait dictatorial qui émerge de lui est une surprise pour beaucoup de sénégalais qui découvrent progressivement ses ruses et forcings qu’il est prêt à faire pour imposer sa volonté à tout prix.

Le projet de loi n°46/2020 modifiant la loi n°69/29 du 29 Avril 1969 relative à l’état d’urgence et l’état de siège ne pouvait pas sortir d’un homme pondéré. Mais à la découverte de ce portrait, ce n’est pas étonnant. Il veut user de ruses pour se donner les pouvoirs de prendre toutes les mesures, sachant que la pandémie risque de durer pendant un bout.

C’est pourquoi le collectif Noo Lank prend au sérieux son discours et entend s’organiser avec les sénégalais qui veulent garder ce pays comme une démocratie apaisée, progressiste avec une alternance réglée par la constitution. Ce pays vaut encore tous les sacrifices. Le collectif compte se mobiliser pour porter ce combat juste.

NOO LANK

Ce jour 3 janvier 2020