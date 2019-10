FATICKOIS DE L’APR, REVENONS SUR TERRE!

Cette concurrence nulle, ces méchants crocs-en jambe, cette étrange inimitié, cette éhontée désunion, ces menaçants regards en chiens de faïence…Que sais-je encore comme bassesses, gravement parrainées par des responsables politiques et bêtement animées par d’incultes seconds couteaux est une catastrophe pour Fatick. Chacun se bombe le torse et agit en solo pour des ambitions qui n’y ont guère leur place. Voici les raisons principales pour lesquelles Macky Sall regarde Fatick et sa piteuse population depuis ses balcons du Palais, avec mépris. De la politique, les gens ont maintenant tendance à faire un métier dans cette ville. Le chef de l’état ancien maire de cette commune déroule donc son agenda, sans tenir compte de ces comportements improductifs, irréfléchis et impopulaires. Comme pour y répondre en silence, de lui on sous-entend : » Agitez-vous, faites vos manières et on verra si vous êtes capables de me faire bouger ». Ce que ces gens oublient c’est qu’au-delà de son statut de première institution, l’homme, le Sénégalais, le Fatickois Macky Sall est un citoyen au même titre que tout un chacun. Son décret et ses choix lui appartiennent même s’il n’est et ne sera jamais Dieu ni un dieu. Il en use par conséquent selon le niveau de confiance qui l’anime vis-à-vis des uns et des autres. Alors, pour que le président, élu par et pour le peuple souverain reconsidère Fatick, il faut que certains comportements soient reconsidérés afin de reconquérir sa presque perdue considération et de conserver son respect ! Faute de quoi, « On n’aura toujours que ce qu’on mérite « , pour reprendre le terme du président Diouf.

Mamadou Biguine GUEYE

Coordonnateur national du Mouvement Malaw/APR Fatick