Mamadou Biguine : « Le discours de Macky est l’un des meilleurs depuis… »

Discours du 8 Mars : Le président Sall rassurant !…Par Mamadou Biguine Gueye

Par son adresse à la Nation, le chef de l’État a fait montre d’un engagement sans faille pour la satisfaction des préoccupations de nos compatriotes(surtout de sa frange jeune), ainsi que pour le renforcement de l’État de droit dans un Sénégal résolument engagé vers la promotion de l’égalité des chances. Son discours de ce 8 Mars est l’un des meilleurs depuis son accession à la magistrature suprême. En effet, il a été concis, univoque et honnête. C’est ce qui lui confère le mérite d’avoir ravivé la flamme de l’espoir. Seul le temps reste le facteur à maintenir en ligne de mire des actes que le président posera, à coup sûr. Il mérite en conséquence que nous lui renouvelions notre mobilisation à ses côtés pour le triomphe du Sénégal dans un monde à l’heure actuelle particulièrement perturbé par la pandémie à Covid19. Le chef de l’exécutif reste concentré dans ses efforts de mise en œuvre des politiques publiques et n’hésitera pas à revoir son entourage au besoin dans le but de se reconcilier avec le peuple souverain qui l’a réélu haut la main en 2019.

Au Sénégal, ça va trop vite en besogne quelques fois. Les émotions y sont souvent aveugles et exagérées. Pour peu qu’un événement ait cours, bonjour les supputations, les analyses, les commentaires, les jugements « d’experts en tout. » Ce phénomène se voit aggravé par des néo politiciens avides de pouvoir, qui quémendent des invitations pour faire le tour des plateaux de télévision aux fins de jeter de l’huile sur le feu. Foulant au pied les restrictions morales que nous commande le contexte actuel au niveau mondial. On se défoule sur le régime à qui mieux mieux. De petites gens aux grandes gueules sont transformés en stars politiques. Chacun se considèrant comme un sauveur, un messie de la situation. Profiteurs occasionnels, ils se font la concurrence dans leurs pirouettes et accrobaties médiatiques. Leur discours ne tourne qu’autour de la politique, et leurs seuls sujets sont: élections, candidature, mandat, pétrole, gaz, milliards. Macky Sall, peut-être esseulé dans une certaine mesure, contient malgré tout leurs assauts répétés contre sa gouvernance. Ils feignent d’ignorer les acquis du PSE à travers tellement de réalisations. Ils refusent de reconnaître les bénéfices du PAP1 ainsi que ceux absolument visibles du PAP2A. Ils se bandent les yeux quand ils traversent les régions de l’intérieur avec les superbes ouvrages du PUDC. Ils rejettent le PUMA, la DER, le PAMA, le PRACAS, le PRODAC, le FONGIP, le FONSIS, l’ASP, le CNIEJ, l’ANPEJ, etc. Ils détournent le regard lorsqu’ils dépassent Diamniadio, cette ville toute révolutionnée en termes d’infrastructures sous le président Macky Sall. Ces politiciens assoiffés de pouvoir minimisent les avancées manifestes dans le processus de paix en région naturelle de Casamance.

Leur démagogue nouveau chef de file appelle les combattants au cessez le feu au moment où Macky Sall a fini de réussir le retour de la paix dans cette belle partie de notre pays. Ils ne évitent le sujet de l’excédent énergétique grâce aux nouvelles centrales électriques qui nous ont fait oublier le cauchemar des coupures d’électricité et délestage qui conduisirent le Sénégal à des émeutes de l’électricité avant l’arrivée de Macky Sall. Il est temps qu’on laisse ce pays avancer. Trêve de nihilisme ! Il est temps qu’on nous départisse de ce refrain politicien fait de questions électorales comme à la borne fontaine par le biais de nos médias. Le Sénégal reste une référence en matière de démocratie et de promotion des libertés. La cohésion nationale y est une réalité et le chef de l’État vient de le réaffirmer. Nul ne pourra saper l’esprit du commun vouloir de vie commune qui anime notre peuple depuis la veille de l’indépendance. Restons solidaires de notre État Nation et refusons de nous faire embarquer dans ce navire de la diversion entretenue par un groupuscule d’individus mal intentionnées. Chaque chose en son temps. L’heure est à la mobilisation pour le triomphe du monde face à l’ennemi commun qu’est le CoronaVirus. L’avènement de la pandémie au Sénégal a poussé le chef de l’État à aller au-delà de sa forte volonté politique en ayant consenti à des efforts incommensurables qui nous ont assurés une des meilleures résiliences au monde. C’est ça la vérité ! Alors, que les uns et les autres prennent leur mal en patience, le moment venu, l’arène politique sera ouverte et là, le meilleur gagnera. À coup sûr ! C’est là où nous en sommes ! Mamadou Biguine GUEYE Journaliste