Ibrahima Sène : « Sonko a lâché les insurgés »

Le responsable du Parti de l’indépendance et du travail (Pit), Ibrahima Sène est formel : « Ousmane Sonko a lâché les insurgés », a-t-il écrit sur son compte Facebook.

In-texto l’intégralité de son post sur le réseau social :

Il dit, » s’il n’y avait pas les forces de l’ordre, Macky ne serait plus aujourd’hui au Palais »!

C’est une belle reconnaissance de l’échec de l’insurrection qui devait en trois jours faire partir Macky!

Ensuite, il en tire la conclusion qu’il « ne faut pas aller au Palais faire partir Macky »! Il » faut l’accompagner jusqu’à la fin de son mandat ».

Alors, c’est fini la récréation pour les révolutionnaires du clavier »!

Vous ne pouvez plus empêcher Sonko de répondre devant la Justice des faits dont il a été accusé et pour lesquels il a été inculpé et mis sous contrôle judiciaire jusqu’à procès ! Pourtant, il déclarait ne pas reconnaître la levée de son immunité parlementaire et qu’il n’irait pas répondre au Juge? Non seulement il a reconnu implicitement la légalité de cette levée, mais aussi il est parti voir le Juge qui l’ a inculpé! Avez vous entendu lui, ou ses avocats, dire que cette inculpation est illégale, et que sa mise sous contrôle judiciaire est un » kidnapping », ? Je crois que mes insulteurs professionnels de Pastef me doivent des excuses publiques et s’engager à ne plus recommencer. La Politique est une chose très sérieuse puisqu’elle implique la vie de millions de personnes! C’est un crime donc que de s’amuser avec! Amadou Ba devrait en tirer toutes les conséquences!