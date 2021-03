Manifs au Sénégal…Le M2D décrète une journée de deuil ce vendredi

Le Mouvement de défense de la démocratie (M2D) a organisé, ce mardi, une conférence de presse pour dévoiler la suite de leur lutte après le placement sous contrôle judiciaire de Ousmane Sonko, inculpé pour viols répétitifs et menaces de mort. Après s’être incliné devant la mémoire des personnes qui ont été tuées lors des manifestations, le mouvement a appelé tous les Sénégalais à observer une journée de deuil national vendredi prochain. Ce, pour prier pour le repos de l’âme des disparus. Mieux, le mouvement appelle les sénégalais à s’habiller le même jour en blanc et à mettre devant les maisons des drapeaux blancs.

En outre, le mouvement a annoncé l’organisation d’un téléthon pour récolter des fonds qui seront destinés à aider les familles dans la prise en charge des blessés. Aliou Sané et ses camarades ont dénoncé la répression qui, selon eux, s’est abattu sur les jeunes manifestants et a occasionné 11 morts et plus 590 blessés. Pis, ils disent noter, pour le regretter, que les arrestations et la traque des opposants se poursuivent. Pour preuve, les membres du mouvement citent deux étudiants qui, selon eux, ont été placés sous mandat de dépôt ce mardi.

A les en croire, ces crimes ne resteront pas impunis. Ils annoncent la saisine des juridictions nationales et internationales afin que justice soit faite. En effet, le mouvement M2D a réaffirmé sa détermination à poursuivre la lutte démocratique et pacifique. Ainsi, il exige la libération de « tous les prisonniers politiques incarcérés ». Déterminé et ferme, le mouvement demande l’ouverture d’une enquête indépendante pour trouver ceux qui ont commis ces actes qu’il juge criminel ainsi que leurs commanditaires. Le mouvement annonce un rassemblement pacifique le samedi 13 mars à la place de la Nation pour la libération de tous les détenus. En sus, un mémorandum de 10 pages sera présenté.

