Mamadou Ibra Kane : « La presse ne refuse pas de payer les impôts… »

Le Président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS), Mamadou Ibra Kane, a réagi à la sortie du leader de Pastef, Ousmane Sonko, sur les obligations fiscales des médias. Il s’est montré philosophe, refusant manifestement d’alimenter quelque polémique avec le chef du gouvernement.

«Je considère que monsieur Ousmane Sonko ne parlait pas en tant que Premier ministre. Il parlait en tant que chef de parti. Quand il (Ousmane Sonko) va endosser ses habits d’homme d’Etat, de Premier ministre, il aura une autre vision de la presse. Je considère que c’est une position politicienne qui a été tenue. Au Sénégal, tous les régies qui se sont succédé ont eu cette vision étroite de la presse. Nos gouvernants, malheureusement, ne considèrent pas la presse comme un secteur névralgique, au même titre que l’agriculture, l’élevage, le logement social ou encore l’éducation. Cette vision étroite-là fait que la presse n’est pas dans les conditions d’un développement naturel.

Nous n’avons pas de fiscalité propre. Nous n’avons pas de conditions financières et juridiques propres. La presse sénégalaise est dans une crise qui fait que le pays restera toujours sous la domination des puissances étrangères. Il nous faut des hommes d’Etat qui ont une vision prospective de la presse et non des dirigeants qui considèrent les médias comme des bandits fiscaux ou bien des opposants politiques. Cette vision-là est très étroite et très simpliste.

La presse ne refuse pas de payer les impôts. Elle demande qu’il y ait une spécificité fiscale pour ses entreprises, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Dans le même temps, il y a beaucoup de conditions économiques qui font obstacle au développement de la presse. Il s’agit, notamment, de l’absence de cadre juridique pour la publicité. Cette situation favorise les agences proches du pouvoir qui captent les marchés publicitaires de l’Etat. D’un autre côté, les multinationales enlèvent le pain de la bouche des médias sénégalais. Tout ceci est lié à une absence de cadre juridique parce que la loi sur la publicité qui date de 1983, n’a jamais connu de décret d’application.

De la même manière, pour le financement de la presse, le fonds d’investissement à taux bonifié et le fonds de garantie qui a été préconisé par le patronat depuis 2010, n’ont jamais été mis en place. Nos hommes d’Etat doivent comprendre que s’ils affaiblissent leur propre presse, ils ouvrent la voie pour la domination des médias étrangers et donc pour affaiblir la démocratie sénégalaise ainsi que la stabilité politique et sociale. J’ai eu le même discours sous Abdoulaye Wade et Macky Sall. Je vais continuer de tenir le même discours sous la présidence de Bassirou Diomave Fave», a réagi Mamadou Ibra Kane dans les colonnes de L’Observateur.