Lamine Sega Sy chante Mimi Touré : « Une dame au cœur d’or »

Madame Aminata Touré Mimi, une dame au cœur d’or

Sénégalaise ,sénégalais chers compatriotes

Notre désir est de partager avec vous ce que nous connaissons de Madame Aminata Mimi d’une générosité inégalée, un leader responsable, honnête, compétente, charismatique, décomplexée ,expérimentée combattante, elle a su transcendé les obstacles les plus insurmontables du fait d’une résilience qui dépasse l’entendement. Celle que nous surnommons la tombeuse du Président Macky Sall car ayant secoué le baobab au moment où personne n’y croyait jusqu’à ce qu’elle déracina le régime qu’on croyait indéboulonnable, un régime qui n à lésiné sur aucun moyen et qui a usé de méthodes dignes des nazis pour s’éterniser au pouvoir fort de ce fait pour l’affronter.

Il a fallu non seulement beaucoup de courage mais aussi de l’endurance et de tact.

Madame la présidente ,il nous plaît de nous souvenir les premiers jours de notre rencontre vous m’avez reçu dans vos appartements avec tous les honneurs et chemin faisant vous avez réussi à nous faire intégrer dans la coalition DIomaye président , nos remerciements vont également à l’endroit de Djiby Gueye Ndiaye qui nous a fait aussi l’honneur de nous recevoir au siège de la coalition Diomaye président .

Aminata Touré, un leader modèle et exemplaire avec un leadership charismatique, Aminata est connu par son patriotisme, son intégrité, sa sociabilité, sa générosité , son ouverture et son accessibilité…une femme par l’exemple

Elle s’est inscrite dans la culture et le culte de la persévérance du développement et le defi du progrès et de l’excellence, jouissant d’une aura universelle.

Aminata ou Mimi pour les intimes reste et demeure une personnalité incontournable dans le landerneau politique senegalais mais surtout africain voire mondial et ce n’ est pas pour rien qu’elle est toujours honorée d être parmi les femmes leaders du monde.

Aminata Touré cette dame de fer. Nous ne cesseront jamais de vous remercier . Lorsque nous mettons sur pied notre mouvement politique jamais il ne nous traversa l’esprit d’intégrer la coalition Diomaye président. C’est Grâce à votre générosité et votre vision que nous sommes devenus aujourd’hui membre de cette coalition. Mimi c’est Grâce à vous , que j’ai compris que la persévérance l’endurance et le don de soi qui sont des valeurs intrinsèques qu’on doit s approprier en politique malgré les vicissitudes aléas et autres contingences qui l’entourent . Il suffit de s’inscrire dans la logique de la réussite incarné par notre chère présidente Aminata Touré merci madame la présidente, vous avez fait montre à suffisance d’une combativité inégalée et d’une finesse extrême en se basant sur des arguments juridiques et techniques en véritable legaliste.

Je ne peux ecrire ces lignes sans m’empêcher sur cette attention particuliere et meticuleuse que vous avez démontré à mon endroit en réparant une injustice que j’ai enduré vingt cinq durant. En effet, ayant une expérience politique acquise à mes débuts dans différentes chapelles vous m’avez rétabli et restauré en m’integrant dans la prestigieuse coalition qui a la lourde charge de mener à bon port cette barque qu’est le Sénégal. Mêlés tous dans des scandales de tout genre et, vos détracteurs devraient avoir beaucoup mieux à faire que de s’attarder sur votre auguste et limpide personne mais ils vont vite déchanter et leurs funestes illusions de vous voir souffrir le martyr se dissiperont et telle une arménienne ne se réaliseront jamais. Votre courage, votre abnégation et votre sens du travail bien fait et méticuleux vous ont valu la confiance de Ousmane sonko et de la Coalition Diomaye qui vous ont confié le management de la campagne et les résultats qui s’en sont suivis ont été très révélateurs . Sonko mooy Mimi, Mimi mooy Sonko

Diomaye mooy Mimi, Mimi mooy Diomaye

Lamine Sega Sy

Président du mouvement Sénégal en marche

membre de la coalition Diomaye président