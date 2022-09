Mamadou Lamine Diallo : « L’échec de Macky Sall est total »

Le Débat économique aussi va se poursuivre M. Macky Sall

En 10 ans, le taux de chômage officiel a augmenté de 10% et se situe à 24%. Pendant ce temps, le stock de la dette est passé de 2800 milliards à 14 000 milliards, y compris les arriérés intérieurs. J’ai toujours défendu que les investissements publics de Macky Sall sont divisés en trois: un tiers dans la corruption, un tiers de travaux utiles et un tiers de travaux inefficaces. Ainsi sur 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, moins de 10 000 trouvent un emploi dans le secteur moderne, le reste se débrouille dans les secteurs informels, l’émigration et sans doute demain dans les gangs de toutes sortes qui vont tenir le business de l’insécurité dans la Sous-Région et le Sahel en particulier.

Il y a au Sénégal moins de 600 000 personnes qui ont un revenu régulier mensuel même de 50 000 francs comme les ASP. Sur le front de l’emploi, de l’inégalité sociale et territoriale, l’échec de Macky Sall est total. Et il veut qu’on se taise. Impossible!

Au plan des institutions, c’est pire. Macky Sall pense que le développement passe par l’endettement et la mendicité internationale, alors que pour Tekki, il faut au préalable bâtir des institutions crédibles et légitimes.

Ainsi, Macky Sall soumet la justice et surtout l’Assemblée nationale à sa volonté dictatoriale. Paniquée par la victoire de l’inter coalition Yewwi – Wallu aux législatives 2022, BBY cherche à débaucher nos députés par la corruption. Et ce n’est pas acceptable.

Les cérémonies du Bukut chez les Diolas sont un moment fort d’éducation au sens de la dignité et de la grandeur : ne rien faire dans la vie qui jetterait la honte sur votre famille pour l’éternité.

Il est bien dommage que BBY, ou simplement Madiambal Diagne, ou leurs bonimenteurs ne soient pas passés par le Bukut.

Mamadou Lamine Diallo