Mamadou Lamine Diallo à Macky : « Le débat sur le gaz va se poursuivre »

Désolé M. le Président, le débat sur le gaz va se poursuivre

Pour certains, Macky Sall a sifflé la fin de la récréation dans le débat sur le gaz naturel. Pour d’autres, il a donné un cours magistral aux universitaires. Pauvre Sénégal comme si Macky Sall est l’Alpha et l’Omega de la connaissance en matière d’hydrocarbures au Sénégal, parce qu’il a fait un bref passage à Petrosen et au ministère. Cela ne m’impressionne pas et le débat va se poursuivre pour au moins les cinq raisons suivantes:

1. Les exemples de bonne gouvernance des ressources minérales sont rares en Afrique. Dans plusieurs États africains, c’est la malédiction! 20 milliards de dollars chaque année de flux financiers illicites proviennent du secteur des ressources minérales.

2. C’est lui-même qui a mis dans la constitution en 2016 que les ressources naturelles appartiennent au peuple, même s’il agit comme si elles appartiennent à l’Etat, donc au PR, institution du présidentialisme qui nous étouffe.

3. La justice sénégalaise bloque ma plainte contre Franck Timis et Alioune Sall pour la violation de l’article 8 du code pétrolier.

4. Le reportage de la BBC est clair. 10 milliards de dollars de royalties seront distribuées aux sociétés de Franck Timis, c’est de la corruption.

5. La transformation industrielle de nos ressources naturelles est un combat politique qui exige un débat permanent, évidemment informé et patriotique. BBY n’a pas le niveau de ce débat hélas et préfère les insultes et les menaces parce que Vous, Sa majesté, Lamtoro de Matam, veut décider de nous réduire à notre plus simple expression.

Enfin, lorsque la météo vous prévient de l’arrivée de très fortes pluies, BBY ne doit pas se mettre au sec et en vacances, laissant les populations dans les inondations.

Mamadou Lamine Diallo