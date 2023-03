Mamadou Lamine Diallo : « On arrête pas la hausse des prix avec ses bras »

On n’arrête pas la hausse des prix avec ses bras, M. Amadou Ba

Macky Sall demande une évaluation des mesures administratives prises contre la hausse des prix. Le libéral Macky Sall doit savoir que les prix échappent à son contrôle.

Lui-même a décidé d’augmenter les salaires des fonctionnaires et les prix de l’énergie. Forcément les travailleurs du privé vont suivre. Et les entreprises ajusteront leurs prix, comme les propriétaires immobiliers. La demande solvable de logements est supérieure à l’offre. La raison est simple, le foncier est contrôlé dans ce pays par les Domaines et les maires APR. Voilà la situation.

Les deux Ba qui gèrent les finances publiques n’ont pas de marge de manœuvre pour soutenir les ménages. Au contraire, ils cherchent de l’argent pour payer les salaires et le service de la dette. En conséquence, les arriérés intérieurs dus aux entreprises, (pétrole, BTP, fournisseurs, etc.), aux universités privées, aux hôpitaux, augmentent tous les mois. À fin janvier, ils se situent à 1500 milliards.

Or, les emprunts sur le marché régional servent à payer les salaires et à l’amortissement de la dette publique. Cela rend nerveux le pouvoir APR qui veut étouffer toute contestation et utilise à fond la justice. Mais on ne peut pas mettre tous les Sénégalais en prison.

Au plan politique, Macky Sall prépare une attaque surprise contre la démocratie, comme il sait le faire, par exemple : référendum en 2016, parrainage et suppression du poste de premier ministre en 2019.

Mamadou Lamine Diallo