Mamadou Leopold Mbaye à Madiambal : « Ne taisons pas le combat »

Ne taisons pas le combat : Un appel à Madiambal

Salam cher Madiambal,

Je vous écris aujourd’hui avec le plus grand respect, mais aussi une profonde inquiétude. Vous êtes pour moi bien plus qu’une figure emblématique. Vous êtes un phare dans cette société qui cherche des repères. Vous avez toujours incarné l’engagement, la défense des principes qui fondent notre République. C’est pourquoi votre silence actuel, dans un moment aussi crucial de notre histoire, m’interpelle profondément. Je ne saurais l’accepter.

Permettez-moi de vous dire avec sincérité que, face à la dérive autoritaire qui se dessine, votre retrait ne peut être une option. Le Sénégal, notre pays, a besoin de vous plus que jamais. Ce n’est pas une question de «prendre du recul», mais bien de prendre une position ferme et décisive contre les injustices qui gangrènent notre société. Loin d’un simple «temps d’observation», ce moment est une bataille que nous devons mener ensemble. Le silence face à cette situation, face à ces dérives, serait une trahison de ce que vous représentez et de l’exemple que vous avez toujours donné.

Le cas de Moustapha Dia­khaté incarne cette répression politique qui ne dit pas son nom. Vous le savez, cet homme n’a commis aucun autre crime que de défendre ses convictions et de s’opposer pacifiquement à un pouvoir qui sape les fondements mêmes de notre démocratie. Son arrestation n’est rien d’autre qu’un abus de pouvoir, une atteinte directe à la liberté d’expression et une tentative de museler ceux qui, comme vous et moi, refusent de fermer les yeux sur l’injustice.

Nous ne pouvons pas, en toute conscience, rester les bras croisés. Il est de notre devoir de nous lever et de dénoncer ces dérives. Il est de notre devoir de montrer que nous n’accepterons pas la dilution de la démocratie, l’étouffement de la liberté d’expression, ni l’éradication de la justice. C’est votre voix, une voix respectée et influente, qui doit résonner dans cette bataille. L’histoire nous jugera si nous restons silencieux. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous taire. Vous n’en avez pas le droit, et surtout, nous n’avons pas le luxe de nous passer de vous.

Moustapha Diakhaté n’est pas un simple individu parmi d’autres ; il est un symbole de résistance, un phare pour ceux d’entre nous qui croient encore en un Sénégal libre et démocratique. En silence, nous laissons triompher l’injustice. En agissant, nous pouvons redresser la barre. Il est temps de prendre position, de refuser de laisser l’histoire s’écrire sans nous.

Ce n’est pas le moment de la réclusion. C’est le moment de l’action, de l’engagement et de la résistance. Nous avons besoin de vous. Vous êtes un guide pour nous, et vous devez nous montrer la voie, celle de l’espoir et de la liberté. Ce n’est pas une option, c’est une obligation morale. Nous devons faire front ensemble pour empêcher ce régime de basculer dans la dictature et pour défendre les idéaux de liberté et de justice qui nous sont chers.

Je vous implore de réfléchir à votre silence et de revenir parmi nous. Nous avons besoin de vous, Madiambal et Mous­tapha.

Le Sénégal a besoin de vous.

Avec toute ma considération et ma détermination

Votre Fils,

Mamadou Léopold MBAYE

Citoyen Sénégalais

Militant Sàmm Sa Kàddu