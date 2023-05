Mamadou Ndiaye traite Ousmane Sonko de «rebelle»

Ousmane sonko est un rebelle

Le diable est attrapé par la queue. À force de se cacher on finit toujours par être démasqué. Maintenant c’est clair Ousmane sonko est le fils des rebelles de la casamance. Son unique et seule intention est d’instaurer l’instabilité à travers tout le pays et plus particulièrement dans la capitale sénégalaise.

Malgré tous les efforts que l’état a fourni pour retrouver la paix en casamance , les rebelles ont repris service pour défendre leur candidat qui a signé un accord avec eux en acceptant de les donner leur indépendance dès son installation à la tête du pays. Ce qu’il ignore c’est qu’il est trop petit pour atteindre ses ambitions sataniques.

Quelque soit son appartenance (groupe rebelle), Ousmane Sonko répondra à la justice le 16 mai prochain. En se réfugiant dans les bois sacrés à ziguinchor, ce petit prétentieux a donné le signal à ses paires pour lui porter main forte. Il a enfilé sa tenu de rebelle depuis son appel de Katsa katsa à keur massar. Cependant, il en sortira pas indemne s’il veut faire face à la l’Etat.

J’appelle ainsi, les sénégalais à pendre leurs responsabilités dans les jours à venir. Car l’Etat de reculera pas d’un iotas. Nous devons, par ailleurs, féliciter et remercier le général moussa FALL qui maîtrise bien cette zone et qui est entrain de mener un travail honorable pour l’intérêt des sénégalais. Ce grand Monsieur est aujourd’hui un symbole pour la paix et la stabilité du pays.

Pour fermer la boucle, je lance un appel toutes les forces vives éprises de justice et de la stabilité du pays, à faire face à Ousmane Sonko ne Serait-ce que que pour l’avenir de nos enfants à qui nous devons léguer un pays gouvernable.

Mamadou NDIAYE Bambey

président des jeunes benno bokk yakkar du Département de bambey

Vice coordinateur de la plate-forme xippil