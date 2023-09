Mame Boye Diao…le plan (B) Bête de Pastef

Décidément le départ de Mame Boye Diao de la coalition Benno Bokk Yakaar fait rêver. L’ancien directeur de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) a tourné le dos à sa famille politique. Ce, en se lançant dans un envol solitaire pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Beaucoup estiment que ce départ n’est rien d’autre qu’une manière pour lui de récupérer l’électorat du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ainsi l’ami de Ousmane Sonko serait le plan B tant attendu de ce parti. Mais ce rêve est utopique.

Mame Boye Diao est à fond dans la course présidentielle. L’ancien directeur de Domaines a déclaré sa candidature. Il a décidé d’y aller sous la bannière de la « coalition d’un Sénégal nouveau ». Ainsi, il s’éloigne de Benno Bokk Yakaar, la coalition qui l’a façonné. Mais cela lui a coûté son poste à la tête de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC). Il a été viré alors qu’il n’avait même pas fini d’annoncer sa candidature pour l’échéance électorale du 25 février. Ce qui n’étonne pas grand monde. On ne peut pas mordre la main de son maître. Macky Sall l’a rappelé à son jeune poulain.

Mais son malheur pourrait faire le bonheur de certains. Depuis qu’il a fait sa déclaration, les langues se délient. Beaucoup pensent que Mame Boye Diao va se rapprocher de son ami Ousmane Sonko. Le discours qu’il a tenu ce mardi semble démontrer clairement que le maire de Kolda drague l’électorat du patriote en chef. Pour cela il lui suffit d’exploiter son amitié avec le leader de l’opposition radicale. En effet, il est le seul de la mouvance présidentielle à être en de bon termes avec des membres de Pastef. Invité par Maimouna Ndour Faye, il a assumé son amitié avec Ousmane Sono, Birame Soulèye Faye et Waly Bodian.

Ainsi, Mame Boye Diao ferait un excellent plan B pour Pastef décimé et sans leader. Une chose qui aurait bien fonctionné dans un monde normal. Mais les choses ne se passeront pas comme il le programme. Au sein de l’ex parti, beaucoup ne sont pas emballés par cette idée. Les patriotes soupçonnent le maire de Kolda d’être de connivence avec le pouvoir pour éradiquer la menace Sonko. Même son petit cinéma devant le stade Abdoulaye Wade lors du match Sénégal-Algérie n’a pas suffi pour convaincre. Alors on se demande comment fera-t-il pour passer l’étape des parrainages ?

Mame Boye Diao ne peut pas se substituer à Ousmane Sonko. Politiquement, tout le différencie de l’ancienne bête noire de Macky Sall. Le maire de Ziguinchor a toujours prôné une politique anti-système. Sonko était même prêt à fusiller tous les présidents, de Senghor à Macky. Alors vouloir dire que l’ancien directeur des Domaines peut avoir une chance d’être le plan B de l’ex Pastef est une utopie. Il est aussi comptable du bilan du régime en place. De la mal gouvernance s’il y’en a, « Boy Kolda » en a aussi sa part de responsabilité. Une chose dont les sénégalais sont bien conscients. Fuir au dernier virage, ne peut aucunement tout effacer.

Sur la forme, Mame Boye Diao et Sonko sont différents. L’ex Pastef s’est toujours révolté par la force de la rue. Il est à la tête de toutes les violentes manifestations notées ces derniers mois. Un manteau que le maire de Kolda ne peut pas endosser. L’amour du pouvoir ne peut pas l’entraîner dans une révolution perdue d’avance. Et même s’il se lançait sur cette voie, il serait bien seul. Les jeunes ne suivront jamais une personne qui a passé douze (12) ans du côté du pouvoir. Il est déjà marqué au fer rouge par son compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar.

A bien des égards, Mame Boye Diao n’a aucune chance pour la présidentielle. A six (6) mois de l’échéance électorale, il n’a toujours pas une base solide. Ses collaborateurs ont commencé à le quitter. Son amitié avec les pontes de l’ex Pastef ne peut pas lui être bénéfique. Et au sein de Benno, plus personne ne veut de lui. Son nom est déjà inscrit sur la liste des traitres. Croyez-vous vraiment que cette personne puisse prendre le fauteuil de Macky…en 2024 ?

Ainsi la bataille des inspecteurs des impôts et domaines n’aura pas lieu. Pastef continue de chercher une solution pour 2024. Mame Boye Diao a mordu la poussière alors que la grande course n’a pas encore commencé. Pastef était sa dernière chance, malheureusement ses relations avec Benno l’ont condamné. Les patriotes ne sont pas prêts à laisser l’électorat de Sonko entre les mains d’un homme qui a déjà validé le troisième mandat tant contesté de Macky Sall.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru