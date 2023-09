ADD, Aly Ngouille, Mame Boye…des petits maires qui défient le puissant Macky

Qui l’eut cru ? Des créations politiques de Macky Sall qui se retournent contre lui…Macky Sall aura fort à faire avec des politiciens qu’il a créés de toutes pièces. Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye et Mame Boye Diao, inconnus au registre avant l’arrivée de Macky Sall au pouvoir, se retournent contre leur bienfaiteur qui a choisi un autre candidat pour conduire la destinée de Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle 2024. Que pèsent ces « rebelles » ? Ont-ils les moyens pour faire vaciller le géant Macky Sall ? Voici les petits maires qui se voient déjà Président du Sénégal…

Macky Sall a choisi le 9 septembre dernier, le PM Amadou Ba comme candidat de la mouvance présidentielle à l’élection du 25 mars 2024. Un choix logique, au vu profil que dégage Amadou Ba. C’est un homme qui ne traîne pas de casserole, qui jouit d’une bonne réputation auprès de l’opinion. Les bailleurs de fonds à l’étranger lui font également confiance, compte tenu de son parcours lorsqu’il était ministre de l’Economie et des Finances, puis celui des Affaires étrangères. C’est dire que le Président de la République Macky Sall ainsi que la coalition Benno Bokk Yaakaar ne se sont guère trompés en le choisissant comme candidat de la mouvance présidentielle en 2024.

Malgré les promesses de consensus autour de celui qui sera choisi par Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l’Agriculture et maire de Linguère démissionne du gouvernement le même jour. Trois jours plus tard, Mame Boye Diao, DG de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) et maire de Kolda, annonce sa candidature. Macky le vire 2 heures plus tard. Abdoulaye Daouda Diallo, Président du CESE et maire de Boké Dialloubé grince les dents et menace de partir.

Aly Ngouille Ndiaye, ADD, Mame Boye Diao : Un point commun

Ces trois personnalités politiques ont un point en commun. Ils sont maires. S’ils démissionnent de leurs fonctions au sein du gouvernement, ils sont toujours maires. Mais cela leur suffit-il pour devenir Président du Sénégal ? Macky Sall était maire quand il devenait Président du Sénégal mais il avait dans son background, son passage comme PM, directeur de campagne du Président sortant Me Abdoulaye Wade qu’il a fait réélire dès le premier tour en 2007, et Président de l’Assemblée nationale.

Macky Sall n’avait pas attendu de voir le PDS choisir un autre candidat que lui pour démissionner de ce parti et choisir de se présenter à l’élection présidentielle de 2012. Macky Sall était combattu farouchement au sein du PDS où il était devenu un paria. Il était persécuté au PDS où on a cherché à l’humilier. Courageusement, il a choisi de démissionner de ce parti, de son poste de député et de Président de l’Assemblée nationale. Agissant comme un seigneur, il avait eu même l’élégance de démissionner de son poste de maire de Fatick, car estimant qu’il avait été élu édile de cette ville sous la bannière du PDS.

Des gestes forts d’une très grande classe qui avaient ému l’opinion. Ne s’en limitant pas à cela, Macky Sall, après avoir posé de tels actes nobles, avait commencé à parcourir tout le Sénégal, notamment celui des profondeurs, prenant langue directement avec les populations, partageant avec elles leurs préoccupations, échangeant avec elles sur le programme qu’il comptait mettre en œuvre pour le Sénégal. Voilà les clefs de sa victoire à l’élection présidentielle en 2012.

Quant aux rebelles de l’APR, ils ne sont rien d’autres que des maires avec des passages dans des ministères pour Aly Ngouille Ndiaye et ADD. Mais Mame Boye Diao n’a été qu’un simple directeur. Ils ne sont pas connus des populations en dehors de leurs localités et n’ont guère présenté un programme aux populations pour les convaincre à rallier à leurs causes.

Macky Sall avait même démissionné de sa qualité de maire de Fatick

Leurs cas ressemblent à ceux de 2 ministres sous Abdou Diouf. Djibo Leyti Ka et Moustapha Niasse. Depuis leur départ du gouvernement de Diouf, ils ont cherché en vain la magistrature suprême sans succès. Au contraire d’élection présidentielle à élection présidentielle, ils perdaient considérablement de voix. Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao et ADD n’ont aucune représentativité sur le plan national. Ils ne vont être que des candidats de diversion en 2024.

ADD, maire de Boké Dialloubé, veut partir de sa localité, une petite bourgade du département de Podor pour gérer le Sénégal. Malgré les différentes stations qu’il a occupées sous Macky Sall, ADD reste un illustre inconnu sur la scène politique nationale. Il est un homme très distant des populations et qui ne s’est jamais soucié de leurs préoccupations. Quel acte fort a-t-il une seule fois posé à l’endroit des populations allant dans le sens de leur réconfort ?

Aly Ngouille Ndiaye, maire de Linguère, un inconnu au-delà de sa localité. Djibo Leyti Ka qui était de la même localité avait une personnalité mais aussi un parti puissant. Mais il n’a jamais été Président du Sénégal malgré tous ses efforts. Autre fait marquant pour Aly Ngouille Ndiaye, en 2022, il a été réélu de justesse au poste de maire de Linguère. Il n’avait devancé le candidat de Yewwi Askan Wi que par moins de 400 voix.

Mame Boye Diao qui est devenu maire de Kolda au forceps est le poussin qui veut devenir bœuf. Qui est Mame Boye Diao ? Un illustre inconnu qui après l’élection de Macky Sall à la Présidence de la République, qui l’a aidé à son ascension, se faisait distinguer par un zèle sans commune mesure pour se mettre à la solde du Chef de l’Etat. C’est grâce à Macky Sall qui l’a nommé Directeur des Domaines, ensuite Directeur général de la CDC que l’âme damné, Mame Boye Diao s’est fait connaître.

Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, ADD, au fond d’eux-mêmes savent que personne au Sénégal ne va prendre leur candidature au sérieux. Ils n’ont aucune chance d’être élus. Ils ne se présentent que pour faire diversion et tenter empêcher l’élection d’Amadou Ba en 2024. Pour des raisons diverses, ils en veulent terriblement à ce dernier, et ils entreprennent tout pour lui barrer la route.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn