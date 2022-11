Mame Mbaye Niang : « J’ai toujours dit que Mimi ne travaillait pas pour nous »

Invité de l’émission «Diano Bi» sur Sud Fm, Mame Mbaye Niang est revenu le départ de Mimi Touré de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et il n’a pas été tendre avec son ancienne camarade de parti.

«J’ai toujours dit qu’elle ne travaillait pas pour nous. Elle était dans notre parti que pour ses propres intérêts. Ce sont des gens qui ont travaillé pour elle et on l’a nommée ministre, ensuite première ministre. Elle nous a rejoint en janvier 2012. Le Président a laissé d’autres gens qui ont plus travaillé pour le parti. Aujourd’hui, on ne lui donne pas le poste de président de l’assemblée nationale et elle dit qu’on t’a trahie», affirme le ministre du Tourisme et des Loisirs.

Selon lui, la démission de la députée du groupe parlementaire de la majorité ne va leur créer aucun problème. Concernant la présidence de 2024, Mame Mbaye Niang défend la candidature de Macky Sall. «Il a fait des efforts dans tous les domaines. La crise actuelle, tout le monde le vit. Il doit poursuivre son programme et c’est lui qu’on va investir. Quand il venait au pouvoir, il a dit qu’il va diminuer son mandat, le conseil constitutionnel a dit non. Il n’a encore rien dit sur sa candidature en 2024, mais nous qui l’accompagnons, pensons que l’investir est la solution pour le pays. Maintenant, ce sont les sénégalais qui vont voter», a déclaré Mame Mbaye Niang.