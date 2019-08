Mame Mor Anta Saly, célébré au Grand Théâtre

Le 1er novembre prochain, la Maison de l’Espoir et du Sourire, remettra au Grand Théâtre, des Trophées, à une dizaine de Couple de Référence. Cette première édition, placée sous le parrainage de Serigne Mame Mor Anta Saly MBACKE, distinguera les Lauréats suivants :

1. Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal et la Première Dame Marième FAYE SALL ;

2. Monsieur El Hadji Elimane NDOUR et Adjaratou Ndèye Sokhna MBOUP, parents de Monsieur Youssou NDOUR, PCA du Groupe Futurs Medias ;

3. Monsieur El Hadji NDIAYE de la 2Stv et Madame Marième NDIAYE ;

4. Monsieur Boubacar DIALLO d’IRADIO et Madame Mame DIARRA FAYE ;

5. Monsieur François NDOUR, Délégué de quartier à la Cité SOCOCIM de Rufisque et Madame Elizabeth SAGNA ;

6. Monsieur Demba BA, Artiste Comédien et Madame Khady NDIAYE ;

7. Monsieur Sada DIOUF à Thiénaba SECK et Madame Madjiguène MBAYE ;

8. Madame Aby Ly, handicapée et son époux Monsieur Ibrahima TOURE ;

9. Madame Rosalie SARR, Badiénou Gokh à Tivaone Peulh et son époux Monsieur Dénis DEDHIOU ;

10. Monsieur Alioune NDIAYE à Bambilor, de l’Association Nationale « Les 3 M, Motali Momélou Mack Gny » et Madame Ndèye Bineta DIAKHATE.

Pour prendre part à cet évènement dont l’objectif est de promouvoir la paix au sein des couples, pour la stabilité de la société, à travers la restauration de nos valeurs religieuses et culturelles, les intéressés peuvent prendre contact avec Monsieur Ansoumana DIONE, Gérant de la Maison de l’Espoir et du Sourire, au 77 550 90 82 ou au 70 745 88 47. Après l’Honorable Député, Moustapha CISSE LO, Président du Parlement de la CEDEAO, désigné Invité Spécial de cette cérémonie, une liste est ouverte pour les Couples d’Honneur et autres participants à cet après-midi dédié au Père du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul.

Ansoumana DIONE, Gérant de la Maison de l’Espoir et du Sourire