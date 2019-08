Communiqué de presse: Plateforme des Cadres pour l’Emergence de Kaolack PCEK « Sunu Kaolack ».

La Plateforme des Cadres pour l’Emergence de Kaolack (PCEK-Sunu Kaolack) est une structure qui a

été créée depuis 6 mois et qui compte aujourd’hui 177 membres.

Cette plateforme transcende les clivages politiques et partisans. En effet, PCEK-Sunu Kaolack fédère

des cadres venant d’horizons divers (chefs d’entreprises, opérateurs économiques, des cadres de la

société civile, de l’administration, des chefs religieux, des acteurs culturels, des chercheurs). Il faut

surtout noter la présence de plusieurs associations de développement, très reconnues à Kaolack

(Action Kaolack, CRAK, mark etc.), mais aussi des membres de l’opposition (Pastef, Rewmi etc) et des

cadres de la diaspora répartis sur 15 pays à travers le monde.

La seule motivation de tous ces cadres est donc de contribuer à changer le visage de Kaolack en

mettant en œuvre des initiatives de développement à la base, en parfaite synergie avec tous les acteurs

au niveau des quartiers.

Aussi est-t-il bon, de préciser que la plateforme PCEK-Sunu Kaolack ne se réclame pas de l’APR

encore moins d’une quelconque autre formation politique puisqu’elle regroupe des cadres de toutes

obédiences. En plus, plus de 80% de ses membres n’ont pas de coloration politique, mais sont tous

engagés à mutualiser leurs moyens au service exclusif de Kaolack.

D’ailleurs, c’est dans cette optique que la plateforme a tenu son premier forum sur le développement de

Kaolack, le 17 aout 2019, à l’hôtel relais, avec plus de 100 participants qui ont échangé, durant toute

une journée, sur les problématiques prioritaires de la commune.

C’est, sans nul doute le succès éclatant qu’a connu ce forum qui dérange au point de voir certains

politiciens de métiers ruer dans les brancards pour saborder cette belle initiative. Mais ce n’est que

peine perdue vu le degré d’engagement et de détermination de ses membres.

La plateforme PCEK ne sera jamais dans des débats de caniveaux de politiciens professionnels, car les

membres qui la composent ont la hauteur et la liberté intellectuelle pour faire des choix judicieux qui

intéressent Kaolack.

Enfin, la plateforme PCEK lance un appel à tous les cadres soucieux du développement inclusif de

Kaolack, de quelque bord qu’ils se situent, de venir nous rejoindre pour mettre Kaolack sur les rampes

de l’émergence.

Fait à Kaolack, le 22 aout 2019 PCEK-Sunu Kaolack

Le Président

Daouda THIANDOUM