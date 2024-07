Mamour Cissé : «Le Pr Bathily est un homme d’expérience…l’AES n’est pas une référence pour le Sénégal»

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a nommé Abdoulaye Bathily comme son envoyé spécial pour les questions internationales. Dans un entretien accordé à Xibaaru, le président du Parti social-démocrate (PSD)-Jant Bi, Mamour Cissé, a réagi à cette nomination. L’ancien ministre d’Etat voit d’un bon œil cette nomination. Toutefois, il estime que les trois pays de l’AES (Mali, Niger et Burkina Faso) ne sont pas «des références» pour le Sénégal, qui est nanti d’une tradition démocratique.

Mamour Cissé de dire d’emblée : « cela à susciter d’ailleurs un peu de polémique. J’ai eu à donner, il y’a 48 heures ou 72 heures une interview à une radio algérienne qui m’a posé la même question pensant que je n’étais pas d’accord avec la nomination d’ Abdoulaye Bathily ». Ce qui est loin d’être le cas si on en croit l’ancien ministre d’Etat. « Le Pr Bathily est un homme d’expérience qui a eu à le prouver et qui a énormément de dignité. Récemment, il a été l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations-Unies pour la Libye. Et quand il a vu que les conditions n’étaient pas réunies, il a eu le courage de dénoncer et de quitter. Donc pour moi, il est une référence. C’est une personnalité dont le Sénégal peut être fier », précise M. Cissé. Qui estime que c’est une excellente chose qu’un tel homme soit aux côtés du président pour le conseiller.

Mais ce qui pose problème à l’ancien parlementaire c’est la nature de la mission confiée au président. « J’ai l’impression que ça risque d’être décisif parce que ces trois pays qui constituent l’AES sont issus de coup d’Etat », fait-il savoir. Ainsi, M. Cissé estime que ces pays ne sont pas des « références» pour le Sénégal. « Notre président était démocratiquement élu et l’essentiel des membres de la CEDEAO sont élus démocratiquement sauf ces trois-là », explique-t-il.

Le président du Parti social-démocrate-Jant Bi continue son argumentaire pour convaincre. D’après Mamour Cissé, «il suffit juste de se concentrer sur le cas du Mali» qui peine à avoir de l’électricité. «Depuis que leur putschiste de Colonel Goita est à la tête de ce pays, je n’ai pas vu ce qui a complètement changé au-delà des slogans». Expliquant qu’on peut tromper une partie du peuple et non tout un peuple. «Ils ne peuvent pas faire un emprunt obligataire objectif de 50 ou 60 milliards FCFA. C’est des problèmes. C’est des tâtonnements».

Pour M. Cissé, la vocation d’un militaire ce n’est pas d’accéder au pouvoir. Leur place, selon notre invité du jour, c’est de sécuriser les frontières et de lutter contre le jihadisme et l’extrémisme. «C’est là où on les attend », lance-t-il. Prenant le cas du Niger, il estime que la situation empire. Au regard de tout cela, le président du PSD/Jant Bi est d’avis que «ces gens-là ne sont pas prêts à revenir à la CEDEAO . Fort de ce constat, il estime que le président Bassirou Diomaye aura besoin de Abdoulaye Bathily pour dénouer le nœud du fil. «Le président aura besoin du Pr Bathily par rapport à nos relations internationales, par rapport à l’Union Africaine et par rapport à beaucoup de choses». Mais pas uniquement avec qui de sont point de vue «n’a pas tous les atouts pour perdurer dans le temps», conclut-il en demandant au président de ne pas concentrer toutes ses énergies à cette mission. «Ils n’en valent pas la peine».

Aliou Ngom pour Xibaaru