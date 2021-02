Manifestations…Blaise Pascal Cissé interpelle Sonko

Certes nous faisons partie de ceux-ci qui jusque-là croient en votre innocence et n’avons cessé depuis le début de cette affaire à défendre cette thèse avec les moyens légaux dont nous disposons.

Certes que c’est incontestable que vous êtes le chouchou de la jeunesse de notre pays ainsi Dieu en a décidé et c’est écrit : » Quand il veut une chose son commandement consiste à dire soit et c’est » Coran 36 : 82

Mon frère, que c’en est une lourde responsabilité je veux parler de ce grand amour que ne cesse de vous témoigner la jeunesse de notre pays et en toute circonstance.

Je pense qu’aujourd’hui vous avez une très belle occasion pour rendre la monnaie à cette belle jeunesse en lui témoignant votre sensibilité et votre bienveillance et cela par sa mise hors danger et à l’abri de tout désagrément ou calamité susceptible d’être généré par un refus quelconque par vos soins de déférer à une éventuelle convocation dans le cadre du traitement de cette affaire.

Je ne doute point cependant que l’avenir et la stabilité du Sénégal ont toujours demeurés principalement une véritable préoccupation pour vous .

En d’autre part, comme tous les sénégalais, vous connaissant croyant je me permet de vous faire écouter ces belles paroles remplies de sagesse et d’assurance :

[ – Dis : « Rien ne nous arrive, excepté ce que DIEU a décrété pour nous. Il est notre Seigneur et Maître. En DIEU les croyants auront confiance. » ] Coran 9 : 51

M Sonko appelez au calme et répondez à toute convocation !

Président