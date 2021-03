Manifs au Sénégal : Des messages à décrypter en profondeur

Nous continuons à condamner, avec la dernière énergie, ces actes qui n’honorent aucun Sénégalais; nous présentons encore nos condoléances aux familles éplorées et souhaitons que les blessés se rétablissent au plus vite pour vaquer à leurs occupations. Seulement, ce sont des messages forts lancés par les Sénégalais aux tenants du pouvoir.

Le Président de la République, dans son adresse à la Nation, en a décrypté un: le manque d’emplois de la jeunesse. Il est vrai que la quasi-totalité des manifestants était jeune, mais il n’y avait pas que la jeunesse. Donc, le problème est plus profond que cela.

Depuis sa deuxième investiture à la Magistrature Suprême, les choses ne semblent pas bouger, ne bougent même pas. Tout est à l’arrêt ou au ralenti. Les attentes des populations s’évanouissent au fil des jours, leurs espoirs s’envolent. Le Sénégal sous Macky présente deux visages: Macky 1, avec des actes forts qui avaient fait renaître l’espoir d’un Sénégal émergent, un Sénégal où tout le monde se retrouvait, avait le sourire et faisait des projections sur l’avenir; et Macky 2 qui a fini de briser cet élan, cet engouement et cet espoir.

Loin de nous l’idée de vouloir donner des directives ou des orientations au Président de la République, mais notre position et notre regard nous imposent cette posture d’alerter.

La première cause est à mettre sur le choix des hommes préposés aux destinées du pays. Pourquoi changer une équipe qui gagne? une équipe qui, quoi qu’on en dise, a su mettre le pays sur les rails de l’émergence ? Si cette équipe était maintenue, peut-être que ces événements n’arriveraient pas; parce que cette équipe était travailleuse, proche de la population et se préoccupait de l’avenir du pays. Après sa réélection, le Président a jugé opportun de changer l’équipe. Et depuis, les choses se compliquent. Cela voudrait simplement dire que ceux-là qui sont là ne sont pas à la hauteur des attentes de la population. Bien entendu, ce n’est pas tout le monde mais la quasi-totalité n’accomplissent pas ce pour quoi ils ont été choisis. Donc, une refonte de cette architecture gouvernementale s’impose, et cela doit passer par le retour du poste de premier ministre.

La deuxième cause est la difficulté qu’ont les citoyens pour manger à leur faim, trouver du travail, se soigner convenablement et à moindre coût. Cet état de fait a été accentué par cette crise sanitaire liée au coronavirus et au couvre-feu instauré au Sénégal. Certes, le couvre-feu a été la seule solution pour endiguer la propagation du virus Corona, mais il a appauvri beaucoup de ménages qui ne trouvaient leur gagne-pain que dans leurs petits commerces.

Une autre cause: le mauvais entourage du Président. Nous ne pouvons pas comprendre que beaucoup de membres du gouvernement n’éprouvent le besoin de faire des sorties que lorsque leur fauteuil et leurs intérêts sont menacés. Beaucoup de gens ( nous en savons quelque chose car c’est à nous que les gens viennent se plaindre) sont sidérés par le manque de considération et l’hautaineté de la plupart des ministres, DG, PCA, députés qui, méprisant à la limite les populations, ne jugent pas nécessaire de prendre leurs appels, de répondre à leurs messages. Et pourtant, ce sont ces mêmes populations qui les ont portés au pouvoir.

Cette façon de procéder fait perdre au Président beaucoup; et ce dernier leur a demandé à plusieurs reprises de se rapprocher des populations pour s’enquérir de leurs attentes, de leurs besoins…

La communication se trouve être le problème majeur de notre gouvernement. Chaque fois, avant de faire des sorties médiatiques, il faut qu’il y ait un problème qui s’envenime. Ce n’est pas normal. Pourquoi toujours riposter au lieu de communiquer sur telle ou telle autre décision, programme, arrêté, décret et autres? Les Sénégalais, très réceptifs, sont en mesure de comprendre, de décortiquer, d’analyser n’importe quelle situation. Leur parler à temps et en heure éviterait beaucoup de frustrations. Cette frustration même que nous ressentons dans le parti au pouvoir suite au recasement massif de ceux-là que nous combattons pendant près d’une dizaine d’années. Il faut oser le dire et tout le monde peut faire le constat: depuis le « recrutement » massif de nos adversaires d’hier ( devenus par la force de la politique nos « supérieurs »), le nombre de postes, d’articles en défaveur du Président Macky Sall a explosé, et à l’inverse les sorties en sa faveur ont diminué. Cette donnée aussi doit être prise en compte et analysée ( où sont ceux qui ont des « ndombos tank »).

Ces manifestations renseignent aussi sur l’état d’esprit des Sénégalais, et règlent par la même occasion règlent un problème: personne ne pourra confisquer le pouvoir au peuple. Ce peuple mature et réfléchi sait choisir, a toujours choisi et choisira toujours son Président de la République. Seulement, cela se fera dans les urnes, sans violence aucune et librement.

Au vu de tout cela et de bien d’autres choses encore, il urge que le Président de la République prenne de fortes décisions en vu de mettre le peuple à l’aise, car après tout, il a été élu pour cela, pour sortir le Sénégal de sa longue léthargie, de son mal-vivre, de son mal-être. Ce ne sera pas à un ministre ou un DG de rendre des comptes, mais ce sera à lui seul, car c’est à lui que nous avons confié les destinées de notre beau peuple. Mais, c’est lui qui a choisi parmi plus de seize millions de Sénégalais pour nommer à des fonctions. Si ces ministres et autres sont incapables de mener à bien les politiques publiques, sociales…, il faut s’en départir et mettre en place des gens aptes à apporter des solutions à nos problèmes. Nous ne voulons pas des regrets comme ceux du Président Abdou Diouf qui disait : » Mon gouvernement m’a trompé. Je ne savais pas que mes compatriotes vivaient ainsi ».

Même si votre gouvernement vous trompé, beaucoup d’alertes ont été lancées par les uns et les autres.

M.le Président, pendant qu’il est encore temps, faites ce pour quoi vous aviez été choisi parmi tous. Changez-nous ce gouvernement qui a fini de montrer ses limites! Mettez en place un autre capable de répondre positivement aux attentes de cette population qui a porté son espoir en vous! Il est encore possible d’écrire votre nom, en lettres d’or, sur l’émergence du Sénégal.

M.le Président, sauvez notre pays, sauvez notre jeunesse, sauvez notre économie, faites de cette émergence une réalité.