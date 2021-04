Manifs au Sénégal : Vers la mise en place d’une Commission indépendante

Les ministres ont repris leur face à face avec les journalistes, ce jeudi. Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba était l’hôte du « gouvernement face à la presse ».

Après avoir annoncé la présentation d’un mémorandum et parlé du bilan des forces de l’ordre, lors des récents émeutes qui ont secoué le Sénégal, entre fin février et début mars, dans l’affaire Sonko-Adji Sarr, Me Sidiki Kaba a annoncé qu’il est temps de rendre compte.

« Il est temps de délivrer la part de vérité du Gouvernement, éclairer l’opinion nationale et internationale, contrairement à ce qui a été dit », a-t-il déclaré face aux journalistes. Et pour se faire, le Gouvernement envisage « la mise sur pied d’une commission indépendante et impartiale pour rétablir la vérité dans la dynamique de paix, dans la dynamique d’apaisement. Pour que justice sois faite est un élément qui conforte aussi l’Etat de droit et notre volonté de vivre », a rajouté Sidiki Kaba.