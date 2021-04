Thierno Bocoum avocat de la liberté d’expression…sur les réseaux sociaux

Depuis un certains temps la liberté d’expression est menacée au Sénégal. Beaucoup de journalistes, hommes politiques ou même simples citoyens n’osent plus développer leurs opinions sur les réseaux sociaux au risque de se faire attaquer par des « terroristes » du net. Une situation qui ne peut plus perdurer. Sur sa page Facebook, le leader du mouvement Agir, Thierno Bocoum dénonce cette situation qui n’honore pas du tout notre pays.

Quand dans notre pays, de plus en plus, des commentateurs sont obligés de s’aplatir pour ne pas subir insultes et menaces, des journalistes n’osent plus faire correctement leur travail, des lanceurs d’alertes sont confinés à des sujets et à des arguments sous peine d’être traités de corrompus, des leaders d’opinion titubent sur les plateaux par peur de révéler leurs propres convictions.