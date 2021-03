Et si Thierno Bocoum avait raison sur…le choix de Sonko

Ousmane Sonko chef de l’opposition. Et si Thierno Bocoum a raison ?

Dans le cadre des tournées initiées par le leader de Pastef pour remercier les différentes personnalités qui ont lui ont apporté d’une manière ou d’une autre leur soutien dans les moments difficiles qu’il vit, Ousmane Sonko a rendu visite, samedi 20 mars 2021, à Thierno Bocoum. Celui-ci a lors de cette visite, réaffirmé une position qu’il avait tenu sur celui qui devait être le chef de l’opposition.

D’après le raisonnement du président de l’Alliance Générationnelle pour les Intérêts de la République (AGIR), le Sénégal étant dans un régime présidentiel et que le chef de l’Etat est élu au suffrage universel à travers l’élection présidentielle, il est tout à fait logique que le chef de l’opposition soit désigné à partir des résultats de l’élection présidentielle.

Thierno Bocoum poursuit son argumentation en soutenant que puisque « celui qui est arrivé deuxième lors de la Présidentielle de 2019 a rallié le camp de celui qui est arrivé en première position, il est donc évident que celui qui est arrivé en troisième position doit jouer le rôle de chef de l’opposition. »

Un raisonnement logique au regard de la nature du régime politique que nous avons au Sénégal. Et pour le paraphraser, il est a tout à fait normal que quand on a un chef de l’Etat, qu’on ait un chef de l’opposition. Et en l’état actuelle des forces, il faut reconnaitre que, quelques soient nos appartenances et divergences politiques, Ousmane Sonko a une longueur d’avance sur les autres acteurs. Donc, le statut de chef de l’opposition lui revient de droit.

François MENDY

Coordinateur AGIR Seine-Saint-Denis (France)

Responsable politique AGIR à Ziguinchor

cismendy@gmail.com