Manifs…Cheikh Ndiaye condamne les propos d’Ousmane Sonko

<< La seconde vague risque d’être plus dévastatrice que la première >> , voilà les propos irresponsables tenus par Ousmane Sonko de sa rencontre avec le mouvement » FRAPP France dégage » Comment est-ce qu’on peut tenir de tels propos, au moment où les dégâts matériels et les pertes en vies humaines dépassent les limites de l’acceptable ! De qui se moque t-on ?

Au moment où le pouvoir spirituel a usé de toutes les prières et autres incarnations pour éteindre le feu et éviter un bain de sang , que des bonnes volontés jouent les bons offices malgré certaines positions tranchées mais qui bougent quand même, au moment où les familles des victimes innocentes sont en deuil, c’est ce moment chargé, plein de peine et regrets, que choisi celui qui est responsable de tout ce qui est arrivé, pour nous parler de deuxième vague de manifestations, si le Président Macky Sall ne donnait pas suite à leurs exigences. Dites moi que je me trompe ! Mais on a affaire à quel type de politicien ! Peu importe pour lui , le sang de nos enfants, versé.

J’espère sincèrement que les sénégalais vont s’indigner de cette déclaration et surtout la condamner jusqu’à la dernière énergie. Et apparemment, personne ne parle .Même la presse ne s’indigne pas de tels propos. Il est manifeste que Ousmane Sonko n’a véritablement pas tiré les leçons qu’une partie du peuple a exprimées, sinon il aurait compris que l’expression du peuple ne saurait être utilisée à des fins politiciens et que celle-ci aussi n’est sujette à aucun temps politicien, sinon qu’à la volonté du Président de la République de trouver des solutions aux préoccupations d’un mieux-être, exprimé. Confondre le message du peuple et l’arrimer à un agenda politique, n’est que pure erreur d’appréciation.

Il appartient aux sénégalais d’analyser, d’interpréter et de juger cette déclaration d’une irresponsabilité inacceptable. Que nos enfants ne servent pas de cobayes à des politiciens assoiffés de pouvoir. Des politiciens qui ne portent pas même le deuil national à fortiori celui des familles éplorées, préoccupés qu’ils sont par l’agenda politique , est détestable , ignoble, condamnable et cela renseigne sur la nature d’une partie de notre opposition radicale qui a inauguré dans ce pays, la doctrine des << intimidations et des injures>>

Soyons vigilants, le pays est mis en danger.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand