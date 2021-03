Cissé Kane Ndao : « Qui arrêtera Ousmane Sonko ? »

QUI ARRÊTERA OUSMANE SONKO ?

« Il faut faire l’ordre à l’intérieur. Pour cela, il faut la loi : il n’y a pas de liberté sans loi et sans sanctions pour ceux qui transgressent le droit des autres » disait Clémenceau.

L’État est en train de laisser prospérer un leadership qui encourage la désobéissance civile, cautionne une démarche insurrectionnelle et incite à une mobilisation irrédentiste dont les conséquences seront terribles.

Il faut juguler cette tendance, et tuer dans l’œuf toute cette velléité d’installer le pays dans un cercle permanent de feu sans autre objectif que d’échapper à la justice, et de verser dans une surenchère de mauvais alois aussi démagogique qu’antidémocratique.

L’Etat de droit est menacé. Le temps des élections est révolu et bien derrière nous. Il est impossible d’installer le pays dans une atmosphère de mobilisation permanente, par le fait d’un seul forcené aux desseins aussi tortueux que son obsession du pouvoir exacerbé par une haine profonde contre le Président Macky Sall, au point de confondre dans sa rage vengeresse le Président, son régime et l’État, et de chercher sans distinction la chute de l’un et l’effondrement de l’autre.

« Le pouvoir est une action, et le principe électif est la discussion. Il n’y a pas de politique possible avec la discussion en permanence », Ousmane Sonko.

Va répondre à la Justice. Comme avant toi d’honnêtes citoyens convoqués devant les juridictions y sont allés, et en sont revenus. »

Se cacher derrière la médiation des chefs religieux pour espérer passer par pertes et profits une action pendante devant la justice est une stratégie qui ne peut pas prospérer. Les dignitaires religieux n’ont jamais cautionné l’injustice et ne garantiront à quiconque l’impunité.

Et d’ailleurs, toute paix achetée au prix de la justice n’est pas viable. Il est impossible que ces dépositaires de la science religieuse acceptent de tremper dans un deal qui garantirait de telles pratiques. Ousmane Sonko ne peut se soustraire à l’action judiciaire. Ni les coupables de casses, de vols de menaces et d’autres actes passibles d’une traduction devant les cours et tribunaux de notre pays. Et même si par malheur ce qu’il souhaite au plus profond de son coeur c’est à dire l’abandon des poursuites judiciaires contre lui arrivait, il s’empresserait de déclarer urbi et orbi qu’il avait bien raison, quand il affirmait que la Justice était entre les mains du Président Macky Sall, qui décide du sort des justiciables à la place des magistrats dont nous saluons ici la rigueur intellectuelle et la hauteur morale.

Il faut démasquer Ousmane Sonko.

Sinon, il sera le fossoyeur de la stabilité démocratique et l’État de droit au Sénégal.

Et nul ne pourra dire qu’il n’a pas été prévenu.

Cissé Kane NDAO

Président A.DÉ.R