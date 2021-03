Manifs au Sénégal…Fallou Fall en phase avec le discours du Président

Suite aux manifestations violentes survenues dans notre pays ces derniers jours, je présente mes condoléances émues aux familles qui y ont perdu des êtres chers et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Ces évènements malheureux, dont l’élément déclencheur est une affaire de mœurs dans laquelle serait mêlée un opposant, constituent un précèdent dangereux pour notre république qui a vu ses symboles et ses principes sacro-saints injustement agressés. Je condamne fermement la violence inouïe et les scènes de pillage qui ont émaillé ces manifestations et rappelle humblement à tous les sénégalais notre responsabilité morale et historique de sauvegarder nos valeurs républicaines, la stabilité politique et sociale qui font l’exception sénégalaise.

Par la même occasion, je félicite très chaleureusement le président de la république S.E Macky SALL pour son message à la nation, du 8 mars 2021. C’était un message hautement républicain, plein de sens de la responsabilité et porteur d’espoir quant à la résolution des causes sous jacentes de cette crise.

J’appelle tous les acteurs politiques et de la société civile au dialogue et à la concertation tel que prôné par le chef de l’État. C’est le seul gage pour un Sénégal de paix et porteur de croissance économique durable. Il importe donc de garder constamment à l’esprit la signification profonde de l’idéal démocratique : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il peut arriver, en effet, que sur les grands problèmes du pays -comme c’est le cas-, pouvoir et opposition fassent preuve d’esprit républicain et de dépassement pour le bien de tous. Il ne faut donc pas que, dans les faits, la démocratie cesse d’être ce qu’elle est censée être et qu’on la réduise à un régime où s’affrontent constamment et violemment la majorité et l’opposition.

Je m’engage, en ma qualité de Maire, à accompagner le président de la république dans la concrétisation, à Birkilane, des mesures prises lors de sa dernière adresse à la nation pour prendre davantage en charge les préoccupations des populations surtout en matière de création d’emplois pour les jeunes.

J’invite tous les militants, militantes et sympathisants de la coalition Benno bokk yaakar à une union sacrée autour du président Macky Sall, à une occupation du terrain politique pour prêcher la bonne parole auprès des populations, à s’engager davantage dans la lutte contre la covid-19 et pour la relance de l’activité économique nationale.

Fallou Fall, coordinateur de l’Apr/ yaakar

Commune de Birkilane

Fait à Birkilane, le 15 mars 2021