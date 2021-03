Le Ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall a présidé, ce mardi, la réunion de présentation du projet de mise en œuvre du Youth Connect Sénégal.

“Youth connect” est une mise en commun des initiatives de la promotion de la jeunesse. C’est une initiative rwandaise, adoptée par les chefs d’Etat de l’Union africaine et l’ensemble des partenaires techniques et financiers, avec à leur tête, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Youth connect Sénégal est une plateforme intégrée, développée et contextualisée « en projet râteau » dans l’esprit du PSE Priorité Jeunes du Président Macky Sall, avec une inclusivité qui risque d’en faire prétentieusement un des projets les plus aboutis du continent.

Le Cabinet PCA chargé de la mise en œuvre est allé beaucoup plus loin dans la conception en intégrant plusieurs paramètres et en tenant compte de l’ensemble des problématiques de jeunesse au Sénégal. De la citoyenneté à l’insertion professionnelle, en passant par l’éducation, la formation, les commodités technologiques les plus modernes, les loisirs ou encore l’entrepreneuriat, tout est pris en compte pour en faire une véritable plateforme d’action.

Le projet Youth Connect Sénégal, en lui -même dans sa phase de conception et de mise en œuvre crée pas moins de 300 emplois directs et permettra d’en créer sur le long termes quelques milliers d’emplois. L’impact est multidimensionnel et considérable. A titre d’exemple, Youth Connect Sénégal avec ce qu’il incube comme projets e-commerce contribue à hauteur de 2% à l’économie numérique tirant le taux de digitalisation de 25 à 30%.

Youth Connect Sénégal joue également un rôle déterminant dans la territorialisation des politiques publiques de jeunesse, la dématérialisation des communes, le leadership communal, le taux de bancarisation avec la mise en place de cartes bancaires multiservices…

Mme le Ministre Néné Fatoumata TALL a salué, encore une fois, la pertinence du projet qui est une réponse forte, efficiente et efficace par rapport au contexte actuel du pays, mais a aussi félicité les équipes mixtes du Ministère et du Cabinet PCA qui œuvrent pour sa matérialisation.