Manifs…Guy Marius Sagna demande à l’Etat de prendre en charge les blessés

Le Sénégal a frôlé le pire au mois de mars. Lors des dernières manifestations plusieurs plusieurs blessés ont été recensés par la Croix Rouge. Ces violences sont nées de l’arrestation du leader de Pasef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, accusé de viols présumés et menaces avec armes à feu par la masseuse Adji Sarr.

Guy Marius Sagna, lors de sa visite à Bignona a demandé à l’Etat de prendre en charge totalement les soins de ces blessés. L’activiste a eu à rencontrer l’élève Boubacar qui a perdu sa main droite lors des manifestations.

« Boubacar Bâ, élève en classe de 4e et droitier, qui a perdu sa main droite, est un symbole de résistance. Oui, il résiste à la perte de sa main. J’ai vu sur son cahier ses débuts d’écriture avec sa main gauche. Il a même écrit mon numéro de téléphone avec sa main gauche. Pas mal. Il peut et va améliorer son écriture. Il y a plus d’héroïnes et de héros dans l’ombre que sous les projecteurs. Boubacar Bâ est mon héros. Vous, les Boubacar Bâ, vous êtes mes héroïnes et mes héros », a déclaré Guy Marius Sagna qui n’a pas manqué de demander également à l’Etat d’indemniser les victimes décédées.