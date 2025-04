Mansour Faye interdit de quitter le territoire : Le FDR dénonce « une prise d’otage »

Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) (Communiqué de presse)

La Conférence des Leaders du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) s’est réunie le 10 avril 2025 au siège de Taxawu Sénégal.

La Conférence s’est tout d’abord incliné devant la mémoire du vénéré Seydina Mouhamadou Makhtar LAYE, Khalif général de la Communauté layéne récemment rappelé à Dieu. Le FDR salue l’œuvre colossale et exemplaire de ce grand guide spirituel qui a consacré toute sa vie à propager la Parole sainte. Le FDR présente ses vives condoléances au nouveau Khalif Seydina Mouhamadou Lamine LAYE et à l’ensemble de la famille de Seydina Limamou LAYE.

Sur le même registre, le FDR présente également ses condoléances émues à sa famille, à ses proches et à toute la nation, à la suite du décès de M. Mamadou Badio CAMARA, Président du Conseil constitutionnel.

Abordant les points de son ordre du jour, après l’adoption d’une déclaration sur la situation nationale, le FDR exprime ses vifs remerciements à l’endroit des autorités religieuses et coutumières qui ont chaleureusement accueilli ses délégations. Partout, nos délégués ont fait part de notre détermination à sauvegarder coûte que coûte la démocratie et l’État de droit au Sénégal. Partout, les autorités religieuses nous ont réservé un accueil et une écoute exceptionnels. Puisse Dieu exaucer leurs prières pour un Sénégal de paix, un Sénégal de tous et pour tous !

Par ailleurs, le FDR informe l’opinion nationale qu’il a demandé à rencontrer certaines autorités diplomatiques accréditées au Sénégal.

Le FDR apporte son soutien sans réserve aux députés de l’opposition en lutte contre des forfaitures d’une autre époque, en parfaite contradiction avec nos traditions parlementaires éprouvées. Le FDR se félicite de l’unité des députés de l’opposition et de leur disposition à se battre, sur leur terrain, pour refuser que le Parlement soit transformé en « petit théâtre » ou en voie de contournement pour faire adopter des lois scélérates. Le FDR sera inconditionnellement à leurs côtés pour arracher les prochaines victoires.

A propos des licenciements toujours plus importants orchestrés par le pouvoir Pastef dans le cadre de la purge qu’il mène contre les opposants présumés, le FDR apporte son soutien aux travailleurs concernés, y compris les centaines de policiers démobilisés. Nul ne saurait accepter que des travailleurs soient injustement licenciés, pendant que des casseurs et des pilleurs sont promus et arrosés avec l’argent du contribuable.

Informé, séance tenante, de l’interdiction de sortie du territoire, malgré la décision de justice l’y autorisant, de M. Mansour Faye, Maire de la commune de Saint-Louis, ancien Ministre, le FDR lui exprime son soutien tout en dénonçant avec mépris cette prise d’otage indigne de notre démocratie.

Le FDR estime que la solution de tous ces maux proviendra uniquement des luttes décisives qui seront engagées par le peuple dans ses différents compartiments. Le temps est assurément au combat résolu pour en finir avec les dérives de ce régime malfaisant. Il s’agit, dans l’unité et l’organisation, de mettre un terme aux brimades, privations et autres violations en vue de rétablir un Sénégal de paix et de justice.

Fait à Dakar, le 10 avril 2025

La Conférence des leaders du FDR