Mansour Faye qualifie Diomaye de «président touriste» et tire sur Sonko

Dans un post publié sur sa page Facebook, Mansour Faye, tête de liste départementale de la coalition Takku-wallu à Saint-Louis pour les législatives, a critiqué le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye.

Voici l’intégralité de son message :

Chers concitoyens,

les joutes électorales du 17 novembre 2024 constituent un enjeu majeur pour la reprise de la marche ascendante de notre pays vers le Développement et la stabilité estompée depuis mars 2024 ainsi que de notre jeune démocratie. Je fais cette alerte pour sensibiliser sur le danger réel qui guette le Sénégal. Cette situation périlleuse découle de l’amateurisme avec lequel les rênes de ce pays sont tenues et gérées. D’abord nous pouvons facilement constater la démission, face à ses responsabilités et ses missions, du Chef de l’Etat qui, aujourd’hui, se complait dans le rôle d’un Président touriste qui ne fait que voyager.

Les préoccupations des populations sont loin d’être une priorité pour lui ou, plus justement, sont très au delà de ses capacités et compétences. L’autre fait tient du comportement et des agissements du chef de parti et premier ministre actuel. En effet, jamais dans l’histoire du Sénégal, un chef de Gouvernement n’a été aussi aérien, à un niveau aussi bas et au ras des paquerettes.

Mon inquiétude c’est moins ses insuffisances intellectuelles avérées, que ses discours, de plus en plus dangereux, servis aux sénégalais et qui surprennent le monde.

On a l’impression qu’il s’est donné pour mission d’installer le doute dans l’esprit de nos partenaires bi et multilatéraux. Non content de poignarder le pays sur les chiffres de l’endettement et le déficit budgétaire, il décrébilise notre système de surveillances bancaire et financière en évoquant la question « Coluche » des 1000 milliards retrouvés dans un compte individuel. Que dire sur le discrédit jeté sur un Officier général qui méritait plus de reconnaissance et de respect et à travers lui pour toute notre vaillante Armée.

J’invite les psychologues et les psychiatres à se pencher sérieusement sur son cas. Ce monsieur présente des signes inquiétants qui résultent soit d’un complexe ou d’un problème profond que j’ignore. En attendant qu’une thérapie soit prescrite , donnons lui un congé définitif à partir du 17 novembre 2024!!!