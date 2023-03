Mansour Faye va « tuer » Macky Sall…Comme Karim a détruit son père

C’est l’histoire du ministre du ciel et de la terre version Macky Sall que nous sommes en train de suivre. Comme Karim Wade a bousillé les 26 années de lutte de son père dans l’opposition et les 12 années de son magistère, Mansour Faye, de par sa boulimie et sa voracité, est en train de détruire tout ce que Macky Sall a construit et est en train de construire depuis 2012. C’est le scandale de trop des 98 milliards, révélé par Bougane Gueye Dany du mouvement Gueum sa bopp qui vient encore salir le pouvoir de Macky Sall. Et Mansour Faye n’est pas à son premier scandale…

Mansour Faye est l’homme qui va faire perdre le pouvoir à Macky Sall, à cause de ses agissements. Ça commence à faire beaucoup les scandales où son nom est régulièrement cité. D’autant que Mansour Faye dégage auprès des Sénégalais l’image d’un homme politique arrogant qui ne se soucie de rien. L’une de ses récentes sorties traitant les magistrats de la Cour des comptes d’être des politiciens avait fait jaser…

Mansour Faye avait vu son ministère être épinglé par le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds qui avaient été alloués pour venir au secours de ceux qui ont été impactés par la Covid-19. Il avait alors vu rouge en faisant une sortie pour trainer dans la boue les auditeurs de la Cour des comptes qu’il a traité de « politiciens encagoulés ».

Mansour Faye s’était fait distinguer du temps où il était le ministre de l’Hydraulique. C’est lui qui avait délogé la Société des Eaux (SDE) qui pourtant détenait depuis 1995 le contrat pour la distribution de l’eau potable en zones urbaines et semi-urbaines au profit de SenEau du groupe français SUEZ. Ce qui était embarrassant dans cette affaire, c’est qu’avant l’attribution de ce contrat à SUEZ, ce groupe avait fait un don à la mairie de Saint-Louis dirigée par Mansour Faye, de camions pour le ramassage des ordures.

Aujourd’hui, c’est Bougane Guèye qui interpelle le Président de la République Macky Sall sur une affaire de 98 milliards dont Mansour Faye est cité. Pour le moment, on observe un silence du gouvernement sur cette affaire soulevée par Bougane Guèye. Quoiqu’il en soit Macky Sall n’a vraiment pas besoin de voir encore un autre scandale mêlant son régime alors que l’élection présidentielle de 2024 se profile à l’horizon.

Les Sénégalais se détournent du régime de Macky Sall parce que devenus outrés par les comportements de Mansour Faye. Ce dernier agit parce qu’il se dit, personne au Sénégal ne peut rien contre lui. Parce que tout simplement, il est le beau-frère du Président de la République. Mansour Faye mérite d’être appelé « Karim Wade » de par sa capacité de nuisance.

Karim Wade a pollué l’environnement politique de son père en se présentant comme l’héritier de la dévolution monarchique. Karim terrorisait les militants avec sa « Génération du concret » et filtrait les rendez-vous de son père, l’isolant de ses partenaires originaux. Et la suite on la connaît…c’est la chute de Wade

Aujourd’hui tout ce qu’entreprend Mansour Faye nuit à Macky Sall. Sa gestion de l’affaire SUEZ, la gestion des fonds Covid, ses multiples scandales sur les enregistrements de Sonko, font qu’il est en train de détruire le régime du Président Macky Sall. Ce dernier l’observe faire comme s’il n’est pas suffisamment instruit des raisons de la chute de Me Abdoulaye Wade. Mansour Faye devrait suivre l’exemple d’Aliou Sall qui pourtant a démissionné de son poste Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, après que son nom a été cité à affaire d’attribution de contrat d’exploration du pétrole. Mansour Faye lui agit comme s’il cherche à narguer les Sénégalais.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn