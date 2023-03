Sonko lance sa « révolution » pour éviter…la prison

La nouvelle tentative désespérée de Sonko…un échec assuré.

Ousmane Sonko fera-t-il partie de la course pour l’élection de 2024 ? Voilà une question qui trotte dans la tête de beaucoup de sénégalais. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est de plus en plus en phase de rater le rendez-vous de la présidentielle. Les deux procédures judiciaires à son actif sont devenues une véritable épée de Damoclès. Le patriote en chef se rapproche de Rebeuss. Pour éviter le sort de Karim Wade et Khalifa Sall, le maire Ziguinchor a concocté un véritable plan de bataille. Ce qui devrait lui permettre d’échapper au destin funeste qui l’attend.

Écarter Ousmane Sonko de la présidentielle de 2024 est l’ultime projet de la coalition au pouvoir. Le patriote en chef est devenu une épine pour Macky Sall et son régime qui convoitent un troisième mandat. Le leader de Pastef est devenu une véritable menace pour le Palais. Alors on cherche à l’écarter par tous les moyens. Et faut dire qu’avec la manière dont Sonko fait de la politique, ce ne sera pas une tâche compliquée. Le maire de Ziguinchor à cette capacité à se mettre à dos les sénégalais. Ce qui lui a valu deux procédures judiciaires.

Mame Mbaye Niang et Adji Sarr ont traîné le patriote en chef en justice. Ces deux affaires risquent de mener Sonko vers la prison. Et s’il s’en sort avec de la chance il risque d’être éjecté de la présidentielle. Avec le nouveau code électoral, une condamnation lui sera très fatale. Pour éviter la case prison, Sonko cherche à accélérer la deuxième vague. Mais il s’est tellement fait des ennemis avec ses déclarations, qu’il lui est devenu impossible de faire sortir les jeunes.

Sa dernière mésaventure sur la Corniche Ouest prouve qu’il n’a plus de pouvoir sur la jeunesse. Mais le patriote en chef ne désespère pas. Il s’est fixé un nouvel objectif : réunir 500.000 jeunes pour 48 heures. Dans son « ndiguel », le PROS (Président Ousmane Sonko) demandent aux jeunes de marcher avec ou sans autorisation.

Et Sonko a choisi deux dates clefs pour éviter la prison. Le 14 et le 15 mars, soit la veille de son verdict dans l’affaire qui l’oppose à Mame Mbaye Niang. Le patriote en chef espère ainsi faire une démonstration de force en vue d’impacter la décision que le juge va prendre. En demandant aux jeunes de marcher sans autorisation, il est en train de faire un nouvel appel à l’insurrection. Sonko cherche à précipiter sa « révolution » en se faisant arrêter. En effet, une arrestation du leader de Pastef serait une très mauvaise stratégie. Elle pousserait les jeunes à se radicaliser contre le pouvoir. Ce qui déclenchera de nouvelles scènes d’émeutes. Mais attention ! Cette stratégie risque d’être un nouvel échec.

Sonko a choisi les plus mauvais jours de la semaine pour appeler à des manifestations. Le mardi et le mercredi sont des jours ouvrables. La majorité des jeunes seront sur leur lieu de travail. Avec la conjoncture sociale, il ne serait pas très intelligent de laisser son gagne-pain pour aller défier les forces de l’ordre dans les rues. Quand bien même, s’ils se décident à suivre le maire de Ziguinchor dans sa folie meurtrière, ils seraient stoppés net par la Police et la Gendarmerie. Depuis mars 2021, Macky Sall à renforcer ses hommes pour qu’ils puissent contenir tout débordement dans les rues. Une confrontation sera un véritable bain de sang.

Sonko, qui a anticipé son échec, a appelé les leaders de Yewwi Askan Wi en renfort. La bande à Khalifa Sall s’est radicalisée. Déthié Fall et Cie comptent faire face à Macky Sall dans la rue. Ces leaders suivent naïvement le patriote en chef. Mais ils peuvent faire autant de manifestations que possible, ils n’auront aucune incidence sur les deux procédures judiciaires. Si Sonko est reconnu coupable des chefs d’accusations, il sera condamné. Et aucune manif n’y pourra rien. Les leaders de YAW doivent apprendre à dire la vérité à ce Sonko. Sonko ne vaut pas mieux que Hadjibou Soumaré.

Quoiqu’il en soit, Sonko a réussi à se mettre dans la mouise. A force de trop parler, il va causer sa propre destruction. Le principal adversaire de Macky Sall risque d’entraîner les leaders de Yewwi dans sa chute. Mais quand on ambitionne de diriger un Etat, on doit éviter de causer sa destruction. Une phrase sur laquelle, le patriote en chef devrait méditer.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru