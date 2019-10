Le responsable apériste de Ndindy, situé dans le département de Diourbel, Mara Diop s’est prononcé sur le débat du troisième mandat du président Macky Sall qui anime le landernau politique sénégalais. Selon l’attaché de cabinet du Ministre Dame Diop en charge du département de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Artisanat, le véritable débat se trouve ailleurs; il faut surtout communiquer sur l’emploi des jeunes, la formation et l’insertion entre autres

Revenant sur la vie politique du parti Apr et de la coalition Benno Bok Yakaar dans la région naturelle du Baol, le trésorier général du Conseil National de la Jeunesse salue à sa juste valeur, le leadership incarné par le Ministre Dame Diop qui tient des mains de maitre la bonne marche de la mouvance présidentielle en multipliant les rencontres et les visites de courtoisie à tous les responsables surtout ceux qui étaient frustrés mais aussi par sa maitrise de l’esprit culturel et religieux de la zone qui a une forte influence maraboutique. Selon lui le président Macky Sall vient de trouver l’homme qu’il faut avec un bon coaching politique et un sens élevé du consensus.

A noter que Mara Diop était venu présider la finale de la zone de Typ dont il est l’illustre parrain.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn