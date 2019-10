Troisième mandat de Macky : l’avis du constitutionnaliste… Ababacar Gaye

Le constitutionaliste et professeur à l’Ucad, Ababacar Gaye confirme les dits de Sory Kaba sur la question du troisième mandat de Macky Sall.

Invité de l’émission Grand Jury de la Rfm le constitutionaliste a déclaré que le Président était à son dernier mandat. « Macky a été élu en 2012 pour un mandat de 7 ans. Il y’a eu révision de la constitution en 2016 dont l’article 27 stipule que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Si on reste dans l’orthodoxe juridique, les dispositions de la Constitution sont d’application immédiates, s’il n’y a pas de dispositions transitoires. Donc Sory Kaba a bien raison de dire que Macky Sall ne peut se présenter en 2024 » a-t-il déclaré.

Babacar Gaye revient à la charge et rajoute dans les colonnes de la Tribune : « Le premier mandat est pris en compte et Macky est en train d’exercer son dernier mandat. Son premier, c’est celui obtenu en 2012 et le deuxième, c’est celui obtenu en 2019 ».