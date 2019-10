Lamine Bâ (PDS) : « Le peuple est le seul garant des…mandats présidentiels »

Le débat sur la possibilité d’un troisième mandat du Président ne laisse pas indifférent Lamine Bâ, membre du comité directeur du Pds.

Invité de Birahim Touré, dans l’émission « Toute la vérité » il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour asséner ses vérités. « Le peuple est le seul garant des mandats présidentiels » a-t-il lâché. Et d’ajouter sèchement « l’année 2012 est une référence. Et si Macky Sall estime que l’histoire ne doit pas lui servir de leçon, qu’il assume les conséquences ».

Sur la question des alliés du pouvoir qui prônent « trois mandat pour Macky » Lamine Bâ pense que le Chef de l’Etat ne doit pas les écouter. « Ce ne sont pas les collaborateurs de Macky Sall qui sont importants dans cette histoire, mais c’est plutôt ce que le peuple en pense. Macky a son destin en main. C’est à lui d’assumer ses responsabilités et non les autres qui parlent ».